Решение Президента Казахстана передать 1,5 тысячи сайгаков в Китай вызвало интерес не только у общества, но и в научном сообществе. Ученые называют это реинтродукцией – возвращением вида в его исторический ареал. Однако сам процесс сложный, и начать его, судя по всему, получится не раньше 2026 года. О том, как это будет происходить на практике и какие риски несёт, корреспонденту BAQ.KZ рассказали казахстанские учёные.

По данным весеннего учёта, численность сайгаков в Казахстане достигла 3,9 миллиона особей. Однако по оценкам учёных, их численность превышает 5 миллионов. Это абсолютный рекорд. Для сравнения: в 1974 году максимальное количество составляло 1,2 миллиона. Популяция восстанавливается после тяжёлых лет, когда численность падала из-за браконьерства, эпизоотий и ухудшения среды обитания.

Переселение редких видов животных – не новость для международной практики. По словам заведующего лабораторией териологии Института зоологии Комитета науки МНВО РК Алексея Грачёва, сайгак – далеко не первый в списке тех, кого пытаются вернуть в исторический ареал.

"Такое применялось давно. Например, тугайных оленей завозили из Таджикистана, куланов – с Туркменистана на Барса-Кельмес. Лошадь Пржевальского вообще исчезла в дикой природе, но была восстановлена из зоопарков Германии и Чехии. Сейчас в Казахстане реализуется программа реинтродукции тигра. Завезли двух особей из Голландии, планируют доставку из России. Это нормальная и давно применяемая практика", – отметил учёный.

Передача сайгаков в Китай – не первая в истории. Ранее уже предпринимались попытки переселения, однако они не увенчались успехом.

"Такие инициативы уже были. Небольшие партии сайгаков передавали в Китай. К сожалению, они не выжили. Вероятно, не хватило координации. Поэтому сейчас важно, чтобы всё происходило в рамках международного научного взаимодействия. С сопровождением, с наблюдением за процессом", – считает Грачёв.

Доктор биологических наук, проректор по науке Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана Альжан Шамшидин в свою очередь отметил, что в этом году переселение невозможно.

"Сайгаки – крайне стрессонеустойчивые животные. Перевозка взрослых особей сопряжена с большими рисками: они плохо переносят дорогу, особенно на дальние расстояния. Вариантов транспортировки немного: либо авиатранспорт, либо специализированные машины. Но даже с этим большие потери. Взрослых сайгаков практически невозможно перевозить. Они дорогу не выдерживают. Мы сами, когда изымаем с природы, берём только молодняк – суточный, максимум двухдневный. Самый лёгкий вариант – это перевозка новорождённых", – считает Шамшидин.

Предполагается, что животных переселят в северную часть Синьцзяна – туда, где до начала 2000-х годов сайгаки ещё обитали. По словам учёных, раньше в регионе были подходящие пастбища и обширные территории, но из-за охоты и браконьерства популяция исчезла.

"Конечно, они смогут жить в Синьцзяне. Это их исторический ареал. Просто их истребили. Сейчас, если всё грамотно организовать, там можно восстановить устойчивую группу", – сказал Альжан Шамшидин.

Научное сообщество наготове

Интересно, что идея переселения сайгаков из Казахстана в Китай впервые была озвучена не в Акорде, а среди учёных. По словам Альжана Шамшидина, ещё до заявления президента с предложением сотрудничества вышел Пекинский университет лесного хозяйства. Учёные с казахстанской стороны планировали подать совместный международный проект по реинтродукции. Но политическое решение опередило.

"Мы хотели подать проект ещё до заявления. Получается, президент нас опередил. Но мы готовы, если нас включат в реализацию, это будет правильно. Такое решение мы поддерживаем, это логично", – высказался Шамшидин.

Учёные за то, чтобы переселение прошло планомерно, целенаправленно, с научным сопровождением.

Чем больше популяций, тем лучше

Сейчас в Казахстане насчитываются три крупные популяции сайгаков: уральская, устюртская и бетпакдалинская. В Монголии сохраняется небольшая популяция – около 20 тысяч особей. Её учёные называют Saiga tatarica mongolica или монгольская сайга. Китайская популяция может стать пятой.

"Если китайская популяция приживётся, можно будет организовать обмен физическими ресурсами между странами", – считает Альжан Шамшидин.

Популяции Казахстана это не навредит

На вопрос, скажется ли передача 1,5 тысяч сайгаков на внутренней популяции Казахстана, Грачёв отвечает однозначно:

"Абсолютно никак. Это даже не один процент от численности. Сейчас у нас порядка 4 миллионов особей. Более того, сайгак – копытное с одним из самых высоких уровней воспроизводства. Самки уже в год приступают к размножению. Популяция может прирастать до 80% в год".

В Казахстане ожидаются изменения по регулированию численности сайгаков. Мажилис поддержал идею устойчивого использования популяции, а решения будут приниматься Министерством экологии и природных ресурсов. Уже в этом году возможно начало регулирования численности.

"Сейчас Институт зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана готовят обоснования. После этого будут приняты решения. Скорее всего, регулирование начнётся в августе-сентябре и продолжится до декабря. Во время гона сайгака, конечно, нежелательно проводить отстрел, но я не вижу в этом трагедии. Это поможет контролировать численность", – сказал Альжан Шамшидин.

По оценкам заведующего лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии МНВО РК Константина Плахова, в Казахстане есть все основания к возобновлению промысла сайгака.

"В советское время сайгачье мясо активно продавалось. Причем стоило дешевле баранины. Брали тушами. И это при популяции в три раза меньше нынешней. Сейчас она перевалила за четыре миллиона особей. Препятствий к изъятию нет. Вопрос в цене. Было, например, предложение продавать тушёнку по 2000 тенге за банку. Но это неоправданно дорого. Логичнее брать тушу и готовить самому", – говорит учёный.

Он также отметил, что мясной внутренний рынок мог бы стать альтернативой при условии прозрачного регулирования цен и спроса.

Зачем это нужно Китаю?

Китай – известный потребитель рогов сайгака. Рога используются в традиционной китайской медицине. Китай давно хотел наладить разведение сайгаков либо в неволе, либо в полувольных условиях с тем, чтобы получать рога в виде продукции.

Орнитолог, директор по науке Центра прикладной биологии Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Сергей Скляренко рассказывает, что в Синьцзяне имеется питомник. Сегодня он работает не на полную мощность.

"В любом случае нужны либо новые питомники, либо какой-то толчок в развитии действующего. В это готова была вложиться традиционная китайская медицина", – говорит орнитолог.

Ещё один момент, на который обратил внимание Скляренко, - если Китай решил чем-то заняться на государственном уровне, то с огромной вероятностью эта попытка будет успешной.

"В случае успеха Китай будет лидировать в вопросах разведения сайгака. У Казахстана, конечно, есть действующие питомники в Западно-Казахстанской и в Алматинской областях. Их успешность, откровенно говоря, очень слабая. В питомнике ЗКО наметились какие-то успехи, что-то получается. Но по объёмам Китай, конечно, наши питомники превзойдёт при любом раскладе. При вкладах со стороны государства, при китайской внимательности, старательности у Китая есть очень хорошие шансы закрыть рынок рогов сайгаков, разведённых именно в неволе", – сказал Скляренко.

Потеря экспортного преимущества

Передача сайгаков в Китай может обернуться для Казахстана не только международным пиаром, но и стратегическими потерями. Об этом предупреждает заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии МНВО РК Константин Плахов.

"Я понимаю это как политический жест. Но изначально речь шла о другом. Когда в Казахстане возобновится промысел сайгака, рога планировали продавать. И основной покупатель – Китай. А теперь получается, что мы фактически отдаем Китаю возможность наладить собственный промысел. Через несколько лет Казахстан просто отпадет как поставщик", – говорит учёный.

По словам эксперта, подобная история уже происходила. Китай подорвал мировой рынок яда пауков, выставив сразу десятки килограммов, тогда как ранее продавали граммы.

"То же самое может произойти и с рынком сайгачьих рогов. Китай зайдёт с объемами и обрушит цены. Экономически это печальный сценарий", – предполагает Плахов.

Орнитолог, директор по науке Центра прикладной биологии Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Сергей Скляренко, напротив, считает, что экосотрудничество с Китаем не несёт критических рисков для Казахстана.

"Да, теоретически Казахстан может частично потерять монополию на сайгачьи рога. Но если это и случится, то очень нескоро. Разведение сайгаков в неволе – сложный и дорогостоящий процесс, особенно если цель – выйти на устойчивые объемы и создать полноценный рынок. Даже если Китай вложит серьёзные ресурсы, для запуска коммерческого разведения потребуется много времени. А пока Казахстан – держатель 95% всего мирового поголовья. У нас остаются запасы рогов, которые превышают возможные китайские объёмы в сотни и тысячи раз", – отметил Скляренко.

Сегодня Казахстан не имеет права экспортировать сайгачьи рога – действует международный запрет. Вся добытая в рамках ограниченного промысла продукция находится на ответственном хранении в "Охотзоопроме".

"Каждый месяц идёт проверка. Ни один рог не пропадает. Поэтому слухи в соцсетях о чьём-то обогащении беспочвенны. К тому же сайгак в Казахстане никогда не был в Красной книге. Это охотничий вид. Просто сейчас на него действует мораторий на изъятие. Это не охраняемый как краснокнижник, а ограниченный вид", – подчеркнул Плахов.

Вывоз и торговля рогами регулируются международной конвенцией. Следующее заседание комиссии, по словам эксперта, состоится ближе к концу года.

"Только тогда Казахстан снова сможет вынести вопрос об экспорте. До этого никакой внешней торговли рогами быть не может", – пояснил учёный.

По мнению Скляренко, когда международные ограничения будут сняты, Казахстан всё равно останется главным игроком на рынке.