Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году и создаёт национальную платформу справедливого энергетического перехода.Новый институциональный механизм будет координировать политику, привлекать климатическое финансирование и поддерживать сообщества, зависящие от традиционной энергетики. Об этом заявил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, выступая на круглом столе "От диалога к действиям: ускорение справедливого энергетического перехода в Центральной Азии", передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие прошло в гибридном формате и объединило высокопоставленных представителей правительства, международных партнёров по развитию, финансовых институтов, гражданского общества и бизнеса для обсуждения инклюзивных и практических стратегий перехода Казахстана к чистой энергетике. В работе круглого стола приняли участие представители из Великобритании, включая экспертов UK Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ), Powering Past Coal Alliance, Carbon Trust и Green Grids Initiative.

"Мы поставили перед собой чёткую цель — достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Эта цель отражает не только нашу ответственность перед мировым сообществом, но и решимость модернизировать экономику и обеспечить энергетическую безопасность будущих поколений", — отметил Сунгат Есимханов.

Сегодня около 70% электроэнергии в Казахстане производится из угля, однако структура энергобаланса постепенно меняется. В соответствии с планом развития электроэнергетики до 2035 года предусмотрено введение 8400 мегаватт новых мощностей. Для этого Казахстан сосредоточился на развитии маневренных мощностей, модернизации систем и системном обмене энергией, чтобы безопасно интегрировать возобновляемые источники в энергетическую систему страны.

По словам вице-министра, энергетический переход не может быть успешным, если он не будет справедливым и инклюзивным. Особое внимание уделяется угольным регионам — Караганде и Экибастузу, которые остаются в фокусе государственной политики. Именно поэтому Казахстан создаёт национальную платформу справедливого энергетического перехода — JETP (Just Energy Transition Partnership). Этот новый институциональный механизм будет координировать политику, привлекать климатическое финансирование и поддерживать сообщества, зависящие от традиционной энергетики.

"Через JETP мы ставим три ключевые задачи: создание новых рабочих мест и программ переподготовки для работников традиционных отраслей, привлечение климатических инвестиций в развитие сетей, накопителей и чистых технологий, а также внедрение международных стандартов ESG и MRV в национальное управление", — пояснил Есимханов.

Министерство прорабатывает вопрос о включении JETP в Readiness Programme Зелёного климатического фонда (Green Climate Fund). Это позволит Казахстану напрямую получать финансирование и укрепить институциональный потенциал для подготовки и реализации проектов энергетического развития.

По словам Есимханова, Казахстан видит значительный потенциал сотрудничества с британскими партнёрами. В частности, с UK Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) планируется совместная работа над разработкой путей перехода угольных регионов и реализацией программ региональной диверсификации. Партнёрство с Carbon Trust будет направлено на поддержку инновационных и технологических центров, моделирование энергетических сценариев и интеграцию возобновляемой энергетики в электрические сети. А сотрудничество с Green Grids Initiative позволит развивать трансграничные сетевые решения и повышать устойчивость энергосистем регионов.

"Совместные результаты партнёрства могут превратить идею в реальный результат — в пилотные проекты, инвестиционные портфели и обмен знаниями. Наше видение предельно ясно: создать современную, диверсифицированную цифровую энергетику, которая обеспечит рост конкурентоспособности и устойчивости. На этом пути партнёрство с Великобританией останется одним из краеугольных камней", — подчеркнул вице-министр.

Завершая своё выступление, Сунгат Есимханов отметил, что переход Казахстана к чистой энергетике уже идёт полным ходом.