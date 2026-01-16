Казахстан перенаправил порядка 300 тыс. тонн нефти в декабре 2025 года на период ограничений КТК, передает BAQ.KZ.



В пресс-службе КазМунайГаза сообщили, что в конце прошлого года в связи с ограничениями поставок казахстанской нефти через систему Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) нефть перенаправлена по другим экспортным маршрутам через систему АО "КазТрансОйл" (КТО).

– Объем нефти порядка 300 тыс. тонн был перенаправлен по системе КТО для дальнейшей поставки в экспортном направлении (Германия, Китай, Баку-Тбилиси-Джейхан, через порты Новороссийск и Усть-Луга). В январе 2026 года, с учётом сохраняющихся ограничений по приёму нефти со стороны КТК, мероприятия по перенаправлению будут продолжены. Продолжается работа по дополнительным маршрутам транспортировки казахстанской нефти, – сообщили в КМГ.

В пресс-службе компании также отметили, что по итогам 2025 года наблюдается динамика роста поставок казахстанской нефти в Германию (НПЗ г.Шведт). Объем составил 2,1 млн тонн. В 2026 году ожидается увеличение объемов до 2,5 млн тонн нефти.

Поставки казахстанской нефти c порта Актау в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) составили 1,3 млн тонн. Ожидаемый объем на 2026 год — до 1,6 млн тонн нефти.