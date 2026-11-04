Казахстан планирует привлечь еще 500 млн долларов до конца 2026 года
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До конца 2026 года Казахстан планирует привлечь дополнительные 500 млн долларов для финансирования бюджетных потребностей. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на брифинге в Курултае, передает корреспондент BAQ.KZ.
Журналисты поинтересовались, не приведет ли привлечение крупных займов от международных финансовых организаций к увеличению долговой нагрузки и возникновению рисков для финансовой устойчивости страны.
Глава ведомства отметил, что в республиканском бюджете на 2026 год предусмотрен дефицит в размере 4,6 трлн теңге.
«Этот вопрос рассматривается с прошлого года. Мы планируем покрыть дефицит в размере 4,6 трлн теңге за счет заимствований на внутреннем и внешнем рынках. На внешнем рынке предусмотрено привлечение 1,6 трлн теңге и 3,5 млрд долларов. Из них 1 млрд долларов планируем привлечь весной у Всемирного банка и Азиатского банка развития. Кроме того, были выпущены панда-облигации в Китае на сумму 1,5 млрд долларов со ставкой 1,82%. Также планируется привлечь 500 млн долларов от Азиатского банка развития. Соответствующий законопроект уже рассмотрен. Заем предоставляется сроком на 15 лет, включая трехлетний льготный период. Годовая процентная ставка составляет 1,69%», – пояснил министр.
По словам Мади Такиева, до конца года Казахстану необходимо привлечь еще 500 млн долларов. Для этого будут рассмотрены и другие источники финансирования.
Как отметил глава Минфина, дополнительные средства позволят обеспечить финансирование потребностей государственного бюджета.
Журналисты также уточнили, на какие цели планируется направить привлеченные средства.
«Средства будут направлены на финансирование бюджетных потребностей, в том числе дорожной инфраструктуры и сферы здравоохранения», – сообщил министр.
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