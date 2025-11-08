Казахстан обсуждает возможности реализации проекта по производству устойчивого авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF) для сокращения выбросов парниковых газов в авиационном секторе, передаёт BAQ.KZ.

В Министерстве энергетики страны вице-министр Кайырхан Туткышбаев встретился с директором Европейского и Североатлантического регионального бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Николя Ралло. Стороны обсудили перспективы внедрения и производства SAF в Казахстане, а также вопросы устойчивого развития авиационной отрасли.

По словам Кайырхана Туткышбаева, Казахстан активно участвует в "зеленой" трансформации экономики, делая акцент на возобновляемые источники энергии и экологически безопасные проекты. Развитие производства SAF станет важной частью стратегии по снижению углеродного следа в авиации.

Министерство энергетики выразило заинтересованность в реализации проекта совместно с американской компанией LanzaJet. Кроме того, отечественные нефтеперерабатывающие заводы готовы в кратчайшие сроки перейти на производство авиатоплива марки Jet A-1.

В период 2026–2032 годов в Казахстане планируется масштабное увеличение производства авиатоплива на национальных предприятиях до 1,7 млн тонн.