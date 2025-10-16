Казахстан планирует удвоить ВВП к 2029 году
Рост ВВП за девять месяцев текущего года достиг 6,3%
Казахстан намерен к 2029 году довести объём внутреннего валового продукта до 450 миллиардов долларов, сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев, выступая на XII Гражданском форуме Казахстана. Об этом подробнее — в материале BAQ.KZ.
"Мы нацелены удвоить уровень ВВП к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Рост ВВП за 9 месяцев текущего года составил 6,3%, и есть все предпосылки достичь 6,5% по итогам года", — подчеркнул депутат.
Он отметил, что по оценке международных финансовых институтов, ВВП на душу населения в Казахстане составляет около 14 тысяч долларов, что отражает устойчивое развитие экономики и эффективность проводимых реформ.
"Это результат реформ Президента, направленных на либерализацию и диверсификацию экономики", — добавил Бейсенбаев.
