Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства рассказал о проводимой работе по обновлению парка железнодорожных локомотивов, передает BAQ.KZ.

Он сообщил, что на сегодня парк локомотивов составляет более 1,9 тысяч единиц.

"В соответствии с программой обновления, до 2029 года планируется закупить в общей сложности 456 локомотивов. Поставщиками локомотивов выступают казахстанские предприятия — "Электровоз құрастыру зауыты", "Локомотив құрастыру зауыты", а также китайская компания CRRC", — уточнил Нурлан Сауранбаев.

Согласно данным американской компании Wabtec, используемые в настоящее время в Казахстане локомотивы являются современными и эффективными, полностью соответствующими будущим требованиям к перевозкам.