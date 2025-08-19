Казахстан планирует закупить 456 локомотивов
Закупка будет поэтапной.
Сегодня, 10:35
111Фото: пресс-служба правительства РК
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства рассказал о проводимой работе по обновлению парка железнодорожных локомотивов, передает BAQ.KZ.
Он сообщил, что на сегодня парк локомотивов составляет более 1,9 тысяч единиц.
"В соответствии с программой обновления, до 2029 года планируется закупить в общей сложности 456 локомотивов. Поставщиками локомотивов выступают казахстанские предприятия — "Электровоз құрастыру зауыты", "Локомотив құрастыру зауыты", а также китайская компания CRRC", — уточнил Нурлан Сауранбаев.
Согласно данным американской компании Wabtec, используемые в настоящее время в Казахстане локомотивы являются современными и эффективными, полностью соответствующими будущим требованиям к перевозкам.
