Казахстан планирует закупить в России бензин, дизтопливо и битум
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Казахстан намерен импортировать из России свыше полутора миллионов тонн бензина, дизельного топлива, авиатоплива и битума. Соответствующий законопроект опубликован на портале "Открытые НПА", передает BAQ.KZ.
Документ предполагает ратификацию протокола о возобновлении соглашения 2010 года между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.
Обсуждение проекта продлится до 3 июня.
Согласно пояснительной записке Минэнерго, в 2025 году Казахстан планирует ввоз 285 тыс. тонн бензина, 300 тыс. тонн авиатоплива, 450 тыс. тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн битума в периоды пикового спроса.
В министерстве отмечают, что продление соглашения позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий, укрепить энергетическую безопасность и стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов.
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