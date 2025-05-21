Казахстан намерен импортировать из России свыше полутора миллионов тонн бензина, дизельного топлива, авиатоплива и битума. Соответствующий законопроект опубликован на портале "Открытые НПА", передает BAQ.KZ.

Документ предполагает ратификацию протокола о возобновлении соглашения 2010 года между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

Обсуждение проекта продлится до 3 июня.

Согласно пояснительной записке Минэнерго, в 2025 году Казахстан планирует ввоз 285 тыс. тонн бензина, 300 тыс. тонн авиатоплива, 450 тыс. тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн битума в периоды пикового спроса.

В министерстве отмечают, что продление соглашения позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий, укрепить энергетическую безопасность и стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов.