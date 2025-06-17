Казахстан подарит Китаю 1,5 тысячи сайгаков
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о решении передать Китаю 1,5 тысячи сайгаков — с целью восстановления популяции редких животных в западной части КНР, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Передача животных будет осуществлена в рамках межгосударственного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и биоразнообразия.
По словам Токаева, Казахстан готов содействовать усилиям Китая в сохранении уникальной фауны и поддерживает инициативы по трансграничной реинтродукции исчезающих видов.
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Казахстану за такой жест, подчеркнув, что Китай в ближайшие годы намерен активно развивать программы по восстановлению сайгаков, популяция которых в стране практически исчезла.
Сайгаки — млекопитающие, занесённые в Красную книгу. Казахстан сегодня является основным местом их обитания: на территории республики насчитывается около 1,9 миллиона особей.
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