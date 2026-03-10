В обновлённом индексе Human Capital Index Plus страна поднялась на 13 позиций и опередила ряд государств Европы и Азии, передает BAQ.kz.

Казахстан опередил ряд стран Европы и Азии

По показателям индекса HCI+ Казахстан оказался выше ряда государств Европы, Азии и Ближнего Востока. В частности, страна опередила Аргентину (200 баллов), Малайзию (201), Грузию (207), Азербайджан (208) и Китай (218).

Также Казахстан расположился выше Молдовы и Греции (по 222 балла), Армении (224), Италии (225), Болгарии (226) и Турции (228).

Отдельно отмечается лидерство Казахстана среди стран Центральной Азии. Индекс Таджикистана составил 138 баллов, Узбекистана — 170, Туркменистана — 179, а Кыргызстана — 198 баллов.

Почему рост на 13 позиций имеет значение

Эксперты отмечают, что заметное продвижение в рейтинге отражает долгосрочный эффект инвестиций государства в социальную сферу.

«Показатели человеческого капитала, такие как уровень образования, состояние здоровья и продолжительность жизни, меняются постепенно и требуют системной государственной политики и долгосрочных инвестиций», — отмечается в анализе Всемирного банка.

Поэтому рост Казахстана в рейтинге рассматривается как результат накопительного эффекта реформ в сфере образования, здравоохранения и социальной политики.

Человеческий капитал и экономическое развитие

По оценкам Всемирного банка, человеческий капитал является одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста.

«Страны с более высоким уровнем образования населения и лучшими показателями здоровья демонстрируют более высокую производительность труда и устойчивость экономики», — подчеркивают эксперты.

Для Казахстана улучшение позиции в рейтинге означает усиление потенциала для экономической диверсификации и перехода к более технологичной модели развития.

Что измеряет индекс HCI+

Индекс Human Capital Index Plus (HCI+) оценивает уровень человеческого капитала, который сможет накопить ребенок к моменту вступления во взрослую трудовую жизнь.

Показатель учитывает ключевые факторы развития общества, включая качество образования, состояние системы здравоохранения и перспективы занятости.

Фактически индекс отражает не только текущее состояние социальной сферы, но и будущий экономический потенциал страны — насколько эффективно государство инвестирует в развитие своих граждан.