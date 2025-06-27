Казахстан продолжает наращивать свою научную активность на международной арене. По итогам 2024 года страна поднялась на 72-е место в мировом рейтинге по количеству научных публикаций в журналах, индексируемых в базе Web of Science. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

В прошлом году казахстанские ученые опубликовали 3176 статей и обзоров, что на 20% больше, чем в 2023 году (тогда было 2639 публикаций).

Наибольший вклад внесли публикации в области естественных наук — 1872 статьи, что позволило Казахстану занять 66-е место в этой категории. Также заметный рост отмечен в сферах:

Инженерия и технологии — 1133 публикации, 66-е место

Медицина и здравоохранение — 533 публикации, 81-е место

Сельское хозяйство и ветеринария — 205 публикаций, 74-е место

Социальные науки — 332 публикации, 72-е место

Гуманитарные науки и искусство — 94 публикации, 62-е место

Среди казахстанских вузов наибольшую активность показали:

Nazarbayev University — 834 публикации

КазНУ имени аль-Фараби — 571

ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва — 391

Satbayev University — 233

КазНМУ имени Асфендиярова — 123

Среди научных институтов лидируют Институт ядерной физики, Институт математики и математического моделирования, Национальный центр биотехнологий, Институт информационных и вычислительных технологий и Институт проблем горения.

Наиболее востребованными у казахстанских ученых остаются такие международные журналы, как Scientific Reports, Applied Sciences-Basel, Sustainability, Molecules, IEEE Access и другие.

Саясат Нурбек отметил, что увеличение количества публикаций отражает рост научного потенциала страны и успешность реализуемых мер по поддержке исследовательской деятельности.