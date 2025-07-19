Казахстан поднялся в рейтинге по производству фильмов
В Казахстане выросло количество субъектов креативной экономики на 17%.
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Благодаря принятым законодательным нормам, налоговым льготам и созданию инфраструктуры, страна значительно улучшила свои позиции в мировых рейтингах, передает BAQ.KZ.
По сообщении Министерства культуры и информации, Казахстан поднялся в рейтинге Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) по креативным товарам и услугам с 93 на 65 место, а по производству фильмов – с 60 на 31 позицию.
Сегодня в стране работают уже 16 креативных центров, а также запущены образовательные программы, акселераторы и международные стажировки, которые способствуют развитию талантов и проектов в этой сфере.
"Во второй половине 2025 года начнет работу корпоративный Фонд поддержки креативных индустрий. Его деятельность будет сосредоточена на четырех ключевых направлениях: поиск и акселерация талантов, девелопмент проектов с привлечением инвесторов, развитие инфраструктуры и продвижение казахстанских креативных продуктов на международных рынках", - добавили в министерстве.
С 2024 года действует специальный налоговый режим, который включает единый розничный налог 2–4% для 40 видов экономической деятельности. Эта мера уже показала свою эффективность: количество субъектов креативных индустрий выросло за год на 17% - до 46 667 предприятий.
В планах государства - к 2029 году довести вклад креативных индустрий до 2% от ВВП (сейчас - 1%), увеличить экспорт креативных продуктов и услуг до 115 млн долларов США, а количество занятых в этой сфере – до 180 тысяч человек.
Эти меры демонстрируют стратегическую важность креативных индустрий для экономики Казахстана и готовность страны занимать все более высокие позиции на мировом рынке.
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