Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пленарном заседании форума KAZENERGY-2025 подчеркнул, что республика всегда была и остается важным звеном международной энергетической системы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, у Казахстана есть все условия для этого: богатые запасы нефти, газа, угля и возобновляемых источников энергии, а также проверенный временем инвестиционный климат.

Особое внимание Аккенженов уделил международному сотрудничеству. Казахстан активно работает в рамках ШОС, где по его инициативе формируется стратегическая энергетическая повестка до 2030 года. Страна также участвует в механизмах OPEC+, взаимодействует с IRENA, Всемирным нефтяным советом, Организацией Тюркских Государств и Экономической комиссией ООН.

"Казахстан последовательно формирует многовекторную и устойчивую энергетическую политику, основанную на международном партнёрстве, что позволяет повысить энергетическую безопасность и привлечь новые инвестиции", – отметил министр.

Он сообщил, что в отрасли успешно работают мировые энергетические гиганты, которые продолжают реализовывать крупные проекты. В ближайшие годы инвестиции будут только расти, а углеводородный потенциал страны остаётся колоссальным.

Для привлечения новых инвесторов, особенно в геологоразведку, Казахстан внедряет механизм Улучшенного модельного контракта, который предусматривает налоговые и фискальные преференции. Уже подписаны соглашения на сумму более 9 млрд долларов США.

Кроме того, в рамках утверждённой Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли начнётся расширение мощностей трёх казахстанских НПЗ и реализация проектов глубокой переработки углеводородов.