Во время обсуждения проекта закона "О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" депутат Мажилиса Ерлан Саиров обратил внимание на угрозу кибератак и их возможное финансирование за счет преступных доходов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я поддерживаю данное соглашение, но есть нюансы. В первом квартале 2025 года в Казахстане отражено 965 миллионов кибератак. Пресечено более 3,5 тысяч доз атак на объекты критической инфраструктуры. Еще в социальных сетях мы видим постоянные попытки создания информационной напряженности. То есть в Республике Казахстан на постоянной основе совершаются кибер- и информационные атаки. Эти атаки кем-то финансируются. Возможно, туда направляются те преступные деньги, которые вы ищете", – отметил парламентарий, обращаясь к заместителю председателя Агентства по финансовому мониторингу Женису Елемесову.

В ответ зампред АФМ подчеркнул, что создаваемый международный центр позволит государствам обмениваться данными о национальных рисках и выявлять подозрительные межстрановые транзакции.