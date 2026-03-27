Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова провела встречу с представителем ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар, в ходе которой были отмечены достижения страны в сфере детского здравоохранения, передает BAQ.kz.

Казахстан - лидер в регионе

По данным международных организаций, Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по ключевым показателям детской смертности. Разрыв с соседними странами составляет от 1,5 до 3 раз.

Согласно совместному докладу ЮНИСЕФ, ООН, ВОЗ, IGME и Всемирного банка, в 2024 году уровень неонатальной смертности в стране составил 3,9‰ - это самый низкий показатель в регионе и почти на уровне США, где он составляет 3,7‰.

Оценка ЮНИСЕФ

Глава представительства ЮНИСЕФ подчеркнул, что достижения Казахстана заслуживают высокой оценки.

"Поздравляю вас с достигнутыми успехами. Работа в интересах детей требует настойчивости, системного подхода и постоянного фокуса, безусловно, у вас есть необходимая энергия для этого. Снижение материнской смертности в такой большой стране, где население проживает рассредоточенно, это крайне сложная задача. Ваш опыт уникален, поскольку требует не только значительных ресурсов, но и внедрения инновационных решений для обеспечения доступности медицинских услуг. У вас есть ценный опыт, которым можно делиться на международном уровне", - отметил Рашед Мустафа Сарвар.

О чем договорились стороны

В ходе встречи обсуждались текущие проекты и дальнейшее сотрудничество в сфере здоровья детей и подростков.

Министр отметила вклад ЮНИСЕФ в развитие системы патронажного наблюдения и совершенствование первичной медико-санитарной помощи.

Стороны также определили приоритетные направления взаимодействия, включая раннее развитие детей, укрепление психического здоровья, защиту прав детей и расширение доступа к медицинским услугам.

Новые планы сотрудничества

Особое внимание уделено подготовке новой страновой программы ЮНИСЕФ в Казахстане на 2026–2030 годы. Она предусматривает расширение совместных проектов в сфере здравоохранения и благополучия детей.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства, включая развитие педиатрической помощи, профилактику детского ожирения и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.