Казахстан впервые экспортировал продукцию в Саудовскую Аравию с отечественным халал-сертификатом, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в КазСтандарт, выданный сертификат был признан на уровне королевства, что открыло новые возможности для экспорта.

КазСтандарт на сегодняшний день является единственным национальным органом Казахстана, аккредитованным в Saudi Halal Center при Saudi Food and Drug Authority.

Именно эти структуры подтверждают соответствие продукции требованиям шариата и международным стандартам, а также дают доступ на рынок Саудовской Аравии.

Без такого признания поставки халал-продукции в страну были невозможны. Теперь Казахстан вошёл в число государств, чьи сертификаты официально принимаются в королевстве.

Содействие продвижению продукции оказывает Ассоциация агропроизводителей и экспортеров Казахстана, развивающая международные связи и работающая через торговые представительства в ОАЭ, Саудовской Аравии и Узбекистане.

Саудовская Аравия считается одним из наиболее требовательных рынков халал-продукции и открывает доступ к странам Персидского залива.

В КазСтандарт отметили, что достигнутый результат стал итогом системной работы государства, бизнеса и отраслевых организаций.

