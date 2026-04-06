Казахстан получил доступ к рынку халал-продукции Саудовской Аравии
Отечественный халал-сертификат впервые признан на уровне королевства
Казахстан впервые экспортировал продукцию в Саудовскую Аравию с отечественным халал-сертификатом, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в КазСтандарт, выданный сертификат был признан на уровне королевства, что открыло новые возможности для экспорта.
КазСтандарт на сегодняшний день является единственным национальным органом Казахстана, аккредитованным в Saudi Halal Center при Saudi Food and Drug Authority.
Именно эти структуры подтверждают соответствие продукции требованиям шариата и международным стандартам, а также дают доступ на рынок Саудовской Аравии.
Без такого признания поставки халал-продукции в страну были невозможны. Теперь Казахстан вошёл в число государств, чьи сертификаты официально принимаются в королевстве.
Содействие продвижению продукции оказывает Ассоциация агропроизводителей и экспортеров Казахстана, развивающая международные связи и работающая через торговые представительства в ОАЭ, Саудовской Аравии и Узбекистане.
Саудовская Аравия считается одним из наиболее требовательных рынков халал-продукции и открывает доступ к странам Персидского залива.
В КазСтандарт отметили, что достигнутый результат стал итогом системной работы государства, бизнеса и отраслевых организаций.
Казахстан увеличивает экспорт мяса: как это отражается на ценах внутри страны
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние
- Двое полицейских пострадали во время конфликта в Атырауской области
- Новые точки притяжения появятся в Астане