В 2025 году средняя цена на говядину достигла 3000 тенге, а на баранину — 3300 тенге за килограмм. Что влияет на рост цен и сколько мяса Казахстан экспортировал в этом году, выяснил корреспондент BAQ.KZ, направив официальный запрос в Министерство сельского хозяйства.

По данным за девять месяцев текущего года, поголовье крупного рогатого скота в стране достигло 8,5 млн голов, из которых 4,5 млн — коровы. Это на 2,5% больше, чем в прошлом году. Количество телят также выросло — до 2,8 млн. Эти показатели свидетельствуют о стабильном уровне мясного производства и отсутствии риска дефицита.

Производство и экспорт

По словам вице-министра сельского хозяйства РК Амангали Бердалина, ситуация по говядине остается стабильной.

"По итогам девяти месяцев рост производства составил 102,6%. В прошлом году было произведено 795,8 тыс. тонн мяса, в этом — 816,3 тыс. тонн. Из них 282,3 тыс. тонн говядины, 88,6 тыс. тонн баранины и 115,4 тыс. тонн конины. В целом по говядине ситуация стабильна — продукция в достаточном объеме поступает на рынок", — отметил Бердалин.

Согласно статистике, за восемь месяцев 2025 года Казахстан экспортировал 71,1 тыс. тонн мяса всех видов. Из этого объема 91,5% говядины (25,2 тыс. тонн) поставлено в Узбекистан, 1,9 тыс. тонн — в Таджикистан, 371 тонну — в Кыргызстан, 55,1 тонны — в Китай, 28,9 тонны — в ОАЭ и 0,1 тонны — в Грузию.

Куда уходит казахстанское мясо

Агроэксперт Бахытжан Демесинов считает, что Казахстану следует увеличивать долю экспорта.

"Сейчас страна ежегодно производит около 1,1–1,2 млн тонн мяса, чего достаточно для внутреннего рынка. Экспортировать нужно лишь излишки. В среднем Казахстан экспортирует 25–30 тыс. тонн мяса в год, что крайне мало. Мы должны довести долю экспорта до 10%. Тогда цены внутри страны стабилизируются, а на внешних рынках мы сможем конкурировать по качеству", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Казахстан конкурирует с Беларусью, Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.

"Беларусь лидирует по переработке, Россия — крупный производитель. Узбекистан и Кыргызстан производят меньше, но являются важными импортерами", — отметил Демесинов.

Больше всего баранины Казахстан также экспортирует в Узбекистан. Кроме того, поставки осуществляются в ОАЭ — 552,2 тонны, Таджикистан — 476,7 тонны, Катар — 245,7 тонны, Кыргызстан — 208,4 тонны, Иран — 127,9 тонны, Кувейт — 54,4 тонны, Россию — 43,9 тонны, Сирию — 10,3 тонны.

Что касается куриного мяса, основная часть — 12,6 тыс. тонн — экспортирована в Россию. В Кыргызстан отправлено 10 тыс. тонн, в Узбекистан — 1,5 тыс. тонн, в Таджикистан — 176,4 тонны, в Азербайджан — 115 тонн, в другие страны — 41 тонну.

Почему растут цены

Себестоимость килограмма мяса сегодня составляет 2700–3000 тенге. Однако в зависимости от упитанности и категории животного, предприниматели продают мясо по 3000–3500 тенге за килограмм.

"Это объективная, рыночная цена. Для стабилизации стоимости говядины применяется механизм прямых закупок через социально-предпринимательские корпорации. Это обеспечивает продажу продукции по фиксированной цене", — пояснил вице-министр Бердалин.

С сентября Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции наладили прямые поставки говядины от фермеров в крупные торговые сети.

"На сегодняшний день поставлено 421 туша — около 108 тонн мяса. Продукция поступает напрямую в сети Magnum и Small по цене 2900–3100 тенге за килограмм и реализуется в “социальных углах” не дороже 3700 тенге", — сообщили в ведомстве.

Опыт прямых поставок уже распространяется по регионам. По данным на 4 ноября, в стране за последнюю неделю зафиксировано снижение цен на говядину на 1%.

Качество мяса под контролем

В Минсельхозе отметили, что каждая туша проходит ветеринарный осмотр и санитарную экспертизу.

"Мясо обязательно исследуется: проверяются туши, внутренние органы, проводится органолептическая оценка, вскрытие лимфоузлов, варочная проба, тесты на финноз (цистицеркоз) и радиационный фон. Если мясо соответствует ветеринарным требованиям, оно допускается к переработке, а отходы утилизируются", — пояснили в министерстве.

Без ветеринарных справок, подтверждающих происхождение и безопасность мяса, реализация продукции запрещена. Внутренние торговые объекты ежедневно проверяются инспекторами: они следят за наличием ветеринарных документов и маркировки, температурным режимом транспортировки и результатами лабораторного контроля.