Мажилис ратифицировал договор между правительствами Казахстана и Кыргызстана о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, а также протокол о внесении в него изменений и дополнений, передаёт BAQ.KZ.

Договор был подписан 1 декабря 2009 года и предусматривает передачу казахстанской стороне земельных участков на территории Иссык-Кульской области во временное пользование сроком на 49 лет на условиях аренды.

На указанных земельных участках расположены четыре объекта, построенные Казахской ССР: санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база.

Документ также предусматривает выполнение обязательств, установленных соглашением об урегулировании прав собственности Республики Казахстан на объекты курортно-рекреационного хозяйства в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, подписанным 4 июля 2006 года в Астане, а также протоколом о внесении в него изменений и дополнений.

В текст договора внесены изменения и дополнения, позволяющие привлекать инвесторов для исполнения ранее принятых казахстанских обязательств по развитию и модернизации объектов курортно-рекреационного хозяйства.