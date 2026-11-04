Казахстан получит кредит от Азиатского банка развития на 3,4 млрд юаней

Кредит предоставляется сроком на 15 лет, включая трехлетний льготный период. Средства направят на финансирование приоритетных социально-экономических задач государства. Депутаты Курултая приняли в двух чтениях закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Азиатским банком развития. Согласно документу, Казахстан получит кредит в размере 3,4 млрд юаней сроком на 15 лет, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В заключении к законопроекту отмечается, что соглашение о займе между Казахстаном и Азиатским банком развития было подписано 11 сентября 2026 года.

«Азиатский банк развития предоставит Казахстану заем в размере 3 млрд 411 млн 350 тысяч китайских юаней. Срок погашения кредита составляет 15 лет, включая трехлетний льготный период. Процентная ставка определяется по формуле SHIBOR плюс плавающий спред. Комиссия за резервирование составляет 0,15%. Реализация соглашения позволит своевременно финансировать приоритетные социально-экономические задачи государства и укрепить устойчивость финансового сектора Казахстана», – говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что ветеринарным специалистам в Казахстане могут начать выплачивать пособие на оздоровление в размере двух месячных окладов.

Кроме того, депутаты Курултая приняли новый закон, предусматривающий усиление контроля за мясной, молочной и рыбной продукцией.