Казахстан попал в мировой рейтинг атеизма
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Казахстан оказался среди стран с высокой долей людей, которых международный статистический ресурс World Population Review относит к нерелигиозным. В опубликованном рейтинге Most Atheist Countries 2026 показатель Казахстана составил 49%.
По данным рейтинга, более высокие показатели зафиксированы, в частности, в Швеции – 76%, Японии – 72%, Китае – 71%, Испании – 61%, Германии – 60%, Великобритании – 59% и Австрии – 51%.
Казахстан с показателем 49% расположился выше Азербайджана – 37% и России – 36%.
При этом эти цифры не следует напрямую трактовать как долю граждан, официально называющих себя атеистами. Понятия «атеист», «нерелигиозный» и «не относящий себя к какой-либо религии» в различных международных исследованиях могут различаться.
Более того, официальные данные Казахстана значительно отличаются. Согласно данным переписи населения 2021 года, около 69,3% населения указали ислам, 17,2% – христианство, порядка 2,3% отнесли себя к неверующим, а около 11% не указали религиозную принадлежность.
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