Казахстан занял 114-е место из 139 в мировом рейтинге стран по стоимости жизни на 2025 год, составленном по данным международного индекса, где базовой точкой отсчёта служит Нью-Йорк, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom. Индекс стоимости жизни в стране составил 26,6 - это значит, что цены на повседневные товары и услуги в Казахстане примерно на 73% ниже, чем в мегаполисе США. Однако столь низкая стоимость не означает высокую доступность: индекс местной покупательной способности в стране - всего 50,8, то есть казахстанцы в среднем могут позволить себе почти вдвое меньше, чем жители Нью-Йорка.

По уровню цен Казахстан уступает большинству стран СНГ: дороже жить в Армении, Молдове и Азербайджане. Дешевле - в Кыргызстане, Украине, Узбекистане, Беларуси и России. Самыми дорогими для жизни странами в мире стали Американские Виргинские Острова, Швейцария и Исландия. Самыми доступными - Пакистан, Ливия и Египет.

На фоне этого продолжается рост внутренних цен. В апреле 2025 года инфляция в Казахстане составила 1,2% за месяц и 10,7% за год. Особенно заметно подорожали платные услуги - почти на 16% за 12 месяцев. Продукты питания стали дороже на 8,3%, жильё и коммунальные услуги - на 15,8%, услуги связи - на 17,3%.

Средняя номинальная заработная плата в первом квартале 2025 года составила 423,1 тысячи тенге. Это на 10,7% больше, чем годом ранее, но реальный рост с учётом инфляции составил всего 1,2%. В отдельных регионах — таких как Западно-Казахстанская и Атырауская области - покупательная способность даже снизилась.

Таким образом, несмотря на сравнительно низкие цены, реальное благосостояние казахстанцев напрямую зависит от инфляционного давления и колебаний региональных доходов.