Мощности овощехранилищ в Казахстане выросли на 745 тысяч тонн

Казахстан завершил трехлетнюю программу по строительству и модернизации овощехранилищ с превышением плана. Вместо 92 объектов в регионах ввели 95, а их общая вместимость достигла 745,6 тыс. тонн против запланированных 689,9 тыс. тонн.

Работы шли с 2023 по 2025 год. Только в прошлом году новые и обновленные хранилища появились в 11 областях и Шымкенте.

Сейчас в Казахстане работают уже 941 овощехранилище. Вместе они способны вместить 2,56 млн тонн продукции.

Больше всего овощей может принять Павлодарская область

Самые крупные мощности сосредоточены в Павлодарской области. Местные хранилища рассчитаны на 591,5 тыс. тонн продукции.

Следом идут Жамбылская область с 375 тыс. тонн и Карагандинская с 357,8 тыс. тонн.

В Туркестанской области можно хранить 184,9 тыс. тонн продукции, в Шымкенте 130,5 тыс. тонн, в Алматинской области 128,2 тыс. тонн.

Мощности Мангистауской области составляют 105,5 тыс. тонн. В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях показатель одинаковый, по 104,8 тыс. тонн.

За новое хранилище могут вернуть до половины затрат

Строительство новых объектов на этом не заканчивается. Для картофеле- и овощехранилищ вместимостью от 1 тыс. тонн государство увеличило размер возмещения части инвестиционных расходов.

Раньше компенсировалось 25% затрат. Теперь проекты с холодильным оборудованием могут получить до 50%, с вентиляционным до 40%.

Есть и отдельная льготная схема через социально-предпринимательские корпорации. По модели, которую ранее опробовали в Северо-Казахстанской области, строительство хранилищ финансируется под 2,5% годовых сроком до десяти лет.

Новые объекты планируют строить прежде всего в регионах, где выращивают большие объемы картофеля, овощей и плодоовощной продукции. В Минсельхозе рассчитывают, что расширение мощностей позволит лучше сохранять произведенную продукцию и сделает внутренний продовольственный рынок устойчивее.