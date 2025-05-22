Казахстан потерял 11 млрд из-за незаконных авто
Ущерб на миллиарды из-за незаконной регистрации авто.
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Государству нанесён ущерб свыше 11,8 млрд тенге в результате незаконной регистрации более 1,8 тыс автомобилей. Расследования вели территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BAQ.KZ.
Основные факты:
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88 уголовных дел возбуждено за последние три года;
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70 подозреваемых, в том числе сотрудники полиции, ЦОН и нотариусы;
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В бюджет возвращено 900 млн тенге, арестовано 1,5 тыс авто на сумму 31 млрд тенге;
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Конфисковано имущество подозреваемых почти на 1 млрд тенге.
Так, в Акмолинской области группа лиц, включая полицейского, незаконно зарегистрировала 55 грузовиков, причинив ущерб в 401 млн тенге.
Им назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, конфискованы квартиры, дом и 21 млн тенге наличными.
Агентство призывает граждан сообщать о подобных фактах через телеграм-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется.
Тем временем Казахстан вошел в тройку лидеров по импорту автомобилей из Южной Кореи.
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