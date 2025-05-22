Государству нанесён ущерб свыше 11,8 млрд тенге в результате незаконной регистрации более 1,8 тыс автомобилей. Расследования вели территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BAQ.KZ.

Основные факты:

88 уголовных дел возбуждено за последние три года;

70 подозреваемых, в том числе сотрудники полиции, ЦОН и нотариусы;

В бюджет возвращено 900 млн тенге, арестовано 1,5 тыс авто на сумму 31 млрд тенге;

Конфисковано имущество подозреваемых почти на 1 млрд тенге.

Так, в Акмолинской области группа лиц, включая полицейского, незаконно зарегистрировала 55 грузовиков, причинив ущерб в 401 млн тенге.

Им назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, конфискованы квартиры, дом и 21 млн тенге наличными.

Агентство призывает граждан сообщать о подобных фактах через телеграм-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется.

Тем временем Казахстан вошел в тройку лидеров по импорту автомобилей из Южной Кореи.