В Казахстане внедрен специальный механизм "прокурорского фильтра" для предотвращения нарушений прав инвесторов, передает BAQ.KZ.

С текущего года ни один государственный орган не вправе проводить проверки, инициировать административные дела, подавать иски или вводить ограничения в отношении инвесторов без предварительного согласования с Генеральной прокуратурой.

"Мы также запустили Национальную цифровую инвестиционную платформу, которая объединяет государственные услуги для инвесторов в формате "единого окна" – от консультаций до получения разрешений. Кроме того, на рассмотрение Сената внесен новый Налоговый кодекс, призванный стимулировать деловую активность и поощрять частные инвестиции в экономику. Данный документ предусматривает целевые преференции для инвесторов, развивающих местное производство, а также поддержку экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью", – сказал Президент.

В своем выступлении Глава государства перечислил наиболее перспективные направления взаимодействия с инвесторами. В частности, он остановился на развитии индустриального потенциала Казахстана.