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Казахстан предлагает инвесторам “чистые” правила игры и доступ к богатым недрам

Сегодня, 12:57
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Акорда Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57
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Фото: Акорда

В Казахстане внедрен специальный механизм "прокурорского фильтра" для предотвращения нарушений прав инвесторов, передает BAQ.KZ.

С текущего года ни один государственный орган не вправе проводить проверки, инициировать административные дела, подавать иски или вводить ограничения в отношении инвесторов без предварительного согласования с Генеральной прокуратурой.

"Мы также запустили Национальную цифровую инвестиционную платформу, которая объединяет государственные услуги для инвесторов в формате "единого окна" – от консультаций до получения разрешений. Кроме того, на рассмотрение Сената внесен новый Налоговый кодекс, призванный стимулировать деловую активность и поощрять частные инвестиции в экономику. Данный документ предусматривает целевые преференции для инвесторов, развивающих местное производство, а также поддержку экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью", – сказал Президент.

В своем выступлении Глава государства перечислил наиболее перспективные направления взаимодействия с инвесторами. В частности, он остановился на развитии индустриального потенциала Казахстана.
"Горнодобывающая отрасль остается основой обрабатывающего сектора нашей экономики. Осознавая глобальное значение горной промышленности и металлургии, Казахстан сформировал устойчивую, благоприятную для инвесторов юрисдикцию с прозрачным и всеобъемлющим законодательством. Проводимые реформы уже привлекли к геологоразведке в Казахстане таких крупных международных игроков, как Rio Tinto, Fortescue, Ivanhoe, First Quantum и Tech Resources. В новом Налоговом кодексе будет предусмотрен роялти-режим, стимулирующий углубленную переработку сырья внутри страны. Мы уверены, что богатая минерально-сырьевая база, современное законодательство о недропользовании и прозрачная налоговая система позволят Казахстану занять стратегическое положение в глобальной цепочке поставок критически важных минералов", – отметил Президент.

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