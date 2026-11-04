Казахстан предложил Израилю долгосрочные поставки до 500 тысяч тонн пшеницы

Казахстан готов нарастить экспорт продовольственной пшеницы в Израиль и рассматривает возможность заключения долгосрочных контрактов на поставку до 500 тысяч тонн зерна. При этом сотрудничество двух стран может выйти за рамки торговли и охватить внедрение израильских агротехнологий в отечественный агропромышленный комплекс.

Эти вопросы обсудили на десятом заседании Казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Иерусалиме.

О потенциале казахстанского АПК и экспортных возможностях страны рассказал заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Самат Теньбаев.

Сегодня отечественная сельскохозяйственная продукция поставляется более чем в 80 стран мира. Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении географии экспорта, в том числе на рынки Ближнего Востока.

По словам Теньбаева, высокий урожай этого года создаёт дополнительные возможности для увеличения поставок. Особый интерес для израильских перерабатывающих предприятий представляет казахстанская продовольственная пшеница с высоким содержанием белка и клейковины.

«Продкорпорация готова рассмотреть заключение долгосрочных контрактов на поставку от 200 тыс. до 500 тыс. тонн продовольственной пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей израильского рынка», — отметил Самат Теньбаев.

Одним из ключевых вопросов остаётся логистика. Среди возможных маршрутов доставки предложено рассмотреть транспортный коридор через Азербайджан и Грузию, а также альтернативные направления с использованием портов Балтийского моря.

Израильский рынок представляет интерес для казахстанских аграриев: ежегодно страна импортирует более 2 млн тонн пшеницы. Кроме того, там востребованы масличные культуры, ячмень и кукуруза.

Вместе с тем Казахстан заинтересован не только в расширении поставок, но и в привлечении израильского опыта в сельском хозяйстве. В частности, речь идёт о водосберегающих системах орошения, повторном использовании очищенных сточных вод, цифровизации производства и применении искусственного интеллекта в управлении аграрным сектором.

Адаптация этих технологий к условиям Казахстана может помочь эффективнее использовать водные ресурсы, сократить производственные затраты и повысить производительность сельского хозяйства.

Работа по расширению экспортных рынков и развитию международного сотрудничества продолжается.