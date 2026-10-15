Казахстан инициировал создание Водного партнерства СВМДА
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Президент Казахстана рассказал о планах совместно с Азербайджаном увеличить объемы поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.
Глава государства подчеркнул растущую роль Каспия в энергетической безопасности.
«Очевидно, что Каспийское море приобретает жизненно важное значение для обеспечения энергетической безопасности как нашего региона, так и всего мира. Казахстан твердо убежден, что Каспий должен оставаться пространством мира и сотрудничества на благо всех государств региона и других стран».
Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на сохранении Каспия.
«Не менее важно сохранить его совместными усилиями в сфере водных ресурсов и экологии», - считает Президент.
Глава государства отметил, что экологическое направление деятельности СВМДА приобретает все большую актуальность. Среди наиболее серьезных вызовов для Азии он назвал дефицит воды и деградацию экосистем.
«В Азии и Тихоокеанском регионе проживает 60% населения мира, однако на этот регион приходится лишь 35% мировых запасов водных ресурсов. В результате обеспеченность водой в расчете на душу населения здесь является самой низкой в мире. Казахстан последовательно выступает за то, чтобы водные ресурсы и впредь оставались источником сотрудничества».
Казахстан предложил создать отдельный механизм сотрудничества стран СВМДА в водной сфере.
«В этой связи предлагаем создать Водное партнерство СВМДА, направленное на развитие технологического обмена, проведение совместных исследований и внедрение водосберегающих решений».
Президент напомнил и об инициативе Казахстана по созданию Международной водной организации в системе ООН.
«В более широком контексте Казахстан выступил с инициативой создания Международной водной организации в системе ООН, которая могла бы обеспечить согласованность глобальной повестки в области водных ресурсов. Это предложение могло бы быть выдвинуто совместно странами Центральной Азии и Азербайджаном при сохранении открытости для присоединения всех государств СВМДА», - сказал Президент.
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