Казахстан инициировал создание Водного партнерства СВМДА

Президент Казахстана рассказал о планах совместно с Азербайджаном увеличить объемы поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

Глава государства подчеркнул растущую роль Каспия в энергетической безопасности.

«Очевидно, что Каспийское море приобретает жизненно важное значение для обеспечения энергетической безопасности как нашего региона, так и всего мира. Казахстан твердо убежден, что Каспий должен оставаться пространством мира и сотрудничества на благо всех государств региона и других стран».

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на сохранении Каспия.

«Не менее важно сохранить его совместными усилиями в сфере водных ресурсов и экологии», - считает Президент.

Глава государства отметил, что экологическое направление деятельности СВМДА приобретает все большую актуальность. Среди наиболее серьезных вызовов для Азии он назвал дефицит воды и деградацию экосистем.

«В Азии и Тихоокеанском регионе проживает 60% населения мира, однако на этот регион приходится лишь 35% мировых запасов водных ресурсов. В результате обеспеченность водой в расчете на душу населения здесь является самой низкой в мире. Казахстан последовательно выступает за то, чтобы водные ресурсы и впредь оставались источником сотрудничества».

Казахстан предложил создать отдельный механизм сотрудничества стран СВМДА в водной сфере.

«В этой связи предлагаем создать Водное партнерство СВМДА, направленное на развитие технологического обмена, проведение совместных исследований и внедрение водосберегающих решений».

Президент напомнил и об инициативе Казахстана по созданию Международной водной организации в системе ООН.