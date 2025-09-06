Казахстан представил креативный рынок американским инвесторам
Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Евгений Кочетов провёл встречу с представителями US Commercial Service — подразделения Министерства торговли США, отвечающего за развитие международных экономических связей, передаёт BAQ.KZ.
В ходе переговоров казахстанская сторона презентовала перспективные направления креативного рынка страны и обсудила с американскими коллегами возможные форматы сотрудничества.
Евгений Кочетов отметил, что Казахстан открыт к реализации совместных проектов в сфере креативных индустрий. По его словам, в стране уже создана финансовая инфраструктура, адаптировано законодательство в соответствии с международными стандартами, а также работает большое количество талантливых специалистов.
Особое внимание на встрече уделили развитию таких сфер, как кино, музыка, мода, IT и геймдевелопмент. Среди возможных форм взаимодействия рассматриваются акселерация стартапов, международные копродукции и дистрибуция контента.
"Сегодня казахстанский медиаконтент активно востребован за рубежом. Его приобретают Россия, Кыргызстан, Ирландия, Германия, Азербайджан, Турция, Индия, Южная Корея, Великобритания и Узбекистан. Только за последние два года телеканалы "Хабар" и "Казахстан" продали более 30 сериалов на международные рынки, их дистрибуцией занимается одна из ведущих медиакомпаний Германии", - уточнили в министерстве.
