Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Евгений Кочетов провёл встречу с представителями US Commercial Service — подразделения Министерства торговли США, отвечающего за развитие международных экономических связей, передаёт BAQ.KZ.

В ходе переговоров казахстанская сторона презентовала перспективные направления креативного рынка страны и обсудила с американскими коллегами возможные форматы сотрудничества.

Евгений Кочетов отметил, что Казахстан открыт к реализации совместных проектов в сфере креативных индустрий. По его словам, в стране уже создана финансовая инфраструктура, адаптировано законодательство в соответствии с международными стандартами, а также работает большое количество талантливых специалистов.

Особое внимание на встрече уделили развитию таких сфер, как кино, музыка, мода, IT и геймдевелопмент. Среди возможных форм взаимодействия рассматриваются акселерация стартапов, международные копродукции и дистрибуция контента.