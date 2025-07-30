Новая языковая система на казахском опередила ChatGPT и Gemini
KazLLM стала основой для развития казахстанских языковых моделей и дальнейших ИИ-решений на казахском языке.
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Казахстан представил новую казахоязычную языковую модель "Alem LLM". Об этом рассказал председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК Гиззат Байтурсынов, сообщает BAQ.KZ.
По его словам, это уже третья языковая разработка, ориентированная на казахский язык. Первой моделью стала KazLLM, затем был запущен совместный проект с международной компанией Presight G42. И наконец, в 2025 году, в рамках визита в Казахстан доктора Кайфули, была разработана новая масштабная система — Alem LLM.
"Alem LLM — это большая казахоязычная языковая модель, построенная на базе YuAI Lightning. Она включает 246 миллиардов параметров, и на сегодняшний день демонстрирует результаты, превосходящие такие известные системы, как ChatGPT и Gemini, если говорить о работе именно с казахским языком", — заявил Байтурсынов.
К слову, разработка будет доступна для свободного скачивания. Любой желающий сможет использовать её для создания собственных продуктов и моделей.
"Мы планируем интегрировать Alem LLM в повседневную деятельность государственных служащих. Кроме того, модель будет внедрена в такие цифровые платформы, как eGov, e-Otinish и другие ключевые государственные системы", — добавил он.
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