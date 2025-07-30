Казахстан представил новую казахоязычную языковую модель "Alem LLM". Об этом рассказал председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК Гиззат Байтурсынов, сообщает BAQ.KZ.

По его словам, это уже третья языковая разработка, ориентированная на казахский язык. Первой моделью стала KazLLM, затем был запущен совместный проект с международной компанией Presight G42. И наконец, в 2025 году, в рамках визита в Казахстан доктора Кайфули, была разработана новая масштабная система — Alem LLM.

"Alem LLM — это большая казахоязычная языковая модель, построенная на базе YuAI Lightning. Она включает 246 миллиардов параметров, и на сегодняшний день демонстрирует результаты, превосходящие такие известные системы, как ChatGPT и Gemini, если говорить о работе именно с казахским языком", — заявил Байтурсынов.

К слову, разработка будет доступна для свободного скачивания. Любой желающий сможет использовать её для создания собственных продуктов и моделей.