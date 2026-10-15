Казахстан представил проекты по сохранению документального наследия на семинаре ЮНЕСКО
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С 13 по 16 октября в Джакарте (Индонезия) проходит международный учебный семинар ЮНЕСКО «Память мира», направленный на сохранение и популяризацию документального наследия.
В семинаре участвуют 29 представителей и наблюдателей из 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Казахстан представляет руководитель Службы информационных ресурсов Национальной библиотеки Республики Казахстан Толкын Замзаева.
В рамках программы проходят лекции и практические занятия с участием международных экспертов. Участники знакомятся с современными методами сохранения документального наследия, изучают порядок подготовки номинационных заявок и процедуры включения документов в Международный реестр ЮНЕСКО «Память мира».
Отдельный блок посвящен обмену профессиональным опытом и представлению национальных инициатив. Казахстанская делегация ознакомила международных экспертов с перспективными отечественными проектами, направленными на сохранение документального наследия.
Участие Казахстана в мероприятии способствует развитию международного профессионального взаимодействия, внедрению передовых практик и расширению представленности национального документального наследия на международном уровне.
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