Казахстан представил проекты по сохранению документального наследия на семинаре ЮНЕСКО

С 13 по 16 октября в Джакарте (Индонезия) проходит международный учебный семинар ЮНЕСКО «Память мира», направленный на сохранение и популяризацию документального наследия.

В семинаре участвуют 29 представителей и наблюдателей из 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Казахстан представляет руководитель Службы информационных ресурсов Национальной библиотеки Республики Казахстан Толкын Замзаева.

В рамках программы проходят лекции и практические занятия с участием международных экспертов. Участники знакомятся с современными методами сохранения документального наследия, изучают порядок подготовки номинационных заявок и процедуры включения документов в Международный реестр ЮНЕСКО «Память мира».

Отдельный блок посвящен обмену профессиональным опытом и представлению национальных инициатив. Казахстанская делегация ознакомила международных экспертов с перспективными отечественными проектами, направленными на сохранение документального наследия.

Участие Казахстана в мероприятии способствует развитию международного профессионального взаимодействия, внедрению передовых практик и расширению представленности национального документального наследия на международном уровне.