Внутренний туризм в Казахстане растёт, но вместе с ним растут и проблемы. С таким заявлением выступила депутат Мажилиса Екатерина Смолякова, обратившись с официальным запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, в 2024 году Казахстан принял более 15 миллионов иностранных туристов и свыше 10 миллионов казахстанцев путешествовали внутри страны. Благодаря господдержке республика поднялась на 52-е место в мировом рейтинге развития туризма. Но есть и обратная сторона медали: более 106 тысяч иностранцев нарушили миграционные правила.

"К нам массово заезжают туроператоры и гиды из Кыргызстана, Узбекистана, России, Индии, Пакистана и Китая, незаконно работая на казахстанской территории – перевозят туристов своими автобусами, проводят экскурсии, уводят клиентов с казахстанского рынка. При этом нашим туроператорам запрещено въезжать в эти страны со своими пассажирами. Где же равные условия?", – заявила Смолякова.

По её словам, государственный бюджет теряет свыше 1 миллиарда тенге в год, а контроль почти отсутствует. В Алматы и Алматинской области иностранные "дикие" гиды работают без регистрации, без налогов и часто – без знаний. Более того, некоторые приезжие студенты из Индии и Пакистана работают нелегально и формируют опасный имидж Казахстана как страны секс-туризма.

Депутат также указала на другие проблемы.

"Неграмотные иностранные гиды, не зная наших традиций и истории, распространяют дезинформацию о Казахстане: о коррупции, преступности, высоких ценах. Это удар по нашему имиджу. При этом туристическая полиция практически отсутствует, нет полномочий и транспорта. А транспортная полиция работает только 5 дней в неделю, то есть именно в туристические выходные – её просто нет. В Алматы и Алматинской области, где наибольший поток туристов, контроль фактически отсутствует. А ведь туризм – это не только отдых, это лицо страны. Ещё одна проблема – отсутствие чеков в базах отдыха и гостиницах: из 15 миллионов туристов только 6 миллионов зарегистрированы в системе eQonaq, остальные – в "тени". Где налоги? Где безопасность?", – сказала Екатерина Смолякова.

Чтобы решить эти вопросы, Смолякова предложила:

Передать туристические зоны в доверительное управление инвесторам с конкретными проектами и стратегией развития (по примеру Европы).

Ввести обязательную сертификацию гидов, дифференцировать экскурсионную, трансферную и отельную деятельность. Ввести отдельный ОКЭД для индивидуальных гидов.

Безопасность – приоритет. Внедрить Face ID и биометрию не только для граждан РК, но и для иностранных гостей.

Сделать систему оценки гостиниц (звёзд) обязательной и подотчётной.

Жёстко контролировать санитарное состояние придорожных кафе – это первое впечатление туриста.

Поход в горы – это не просто экскурсия. Запретить непрофессиональным сопровождающим (в т.ч. учителям) водить несовершеннолетних на горные маршруты.

Обеспечить наличие инфраструктуры: туалетов, урн, зон отдыха, интернета.

Отменить лимит в 10 000 долларов на ввоз иностранной валюты для туристов – это ограничение не даёт им тратить деньги внутри страны.