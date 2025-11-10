Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально опубликовала результаты комплексного аудита авиационной безопасности в Казахстане, проведённого с 30 августа по 15 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на КГА.

По итогам проверки уровень соответствия международным стандартам ИКАО в стране составил 95,7%, что значительно превышает мировой показатель в 72,01% и среднеевропейский уровень 87,92%.

Этот результат делает Казахстан лидером не только среди стран СНГ, но и в Евро-Азиатском регионе ИКАО (EUR/NAT). Для сравнения, соседние государства продемонстрировали следующие показатели: Азербайджан – 74,66%, Узбекистан – 85,47%, Кыргызстан – 85,76%, Грузия – 89,75%, Беларусь – 91,85%, Россия – 94,14%. Среди стран региона Ближнего Востока высокие показатели имеют ОАЭ – 98,4%, Катар – 96,72% и Саудовская Аравия – 94,41%. Ранее уровень авиационной безопасности Казахстана составлял 83%, что подчёркивает значительный прогресс.

Высокий показатель отражает качественное соответствие критическим элементам авиационной отрасли, таким как законодательство в области авиационной безопасности, программы и правила обеспечения безопасности, компетентность уполномоченных органов, квалификация и обучение персонала, сертификация и контроль качества, а также предоставление технических рекомендаций и критически важной информации для безопасной работы авиационной отрасли.

Эксперты отмечают, что высокий уровень безопасности казахстанских аэропортов способствует росту доверия со стороны международных авиакомпаний и открывает возможность получения первой категории полетов, включая перспективу открытия прямых рейсов в США.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря масштабным реформам в авиационной отрасли, реализуемым с 2019 года, включая развитие Авиационной администрации Казахстана, повышение квалификации специалистов и внедрение риск-ориентированных механизмов контроля. Итоги аудита подтверждают интегрированность Казахстана в глобальную систему авиационной безопасности и демонстрируют приверженность страны международным стандартам, направленным на безопасное и удобное авиасообщение для пассажиров и развития авиационной индустрии