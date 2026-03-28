8 марта Казахстан снова станет частью глобального экологического движения — акции «Час Земли», с 20:30 до 21:30 часов местного времени состоится Международная экологическая акция «Час Земли», темой которой стало развитие экотуризма в стране, передает BAQ.KZ.

Ровно в 20:30 по местному времени в домах, офисах и на улицах по всей стране на один час погаснет свет.

Акция «Час Земли» – ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (далее – WWF). В ходе акции WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты; в это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

Стоит отметить, что акция «Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, к акции присоединяются жители 7000 городов из 180 стран. В 2026 году международная акция «Час Земли» состоится в 19-й раз, в Казахстане – в 17-й раз.

Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Каждый год на время акции в стране символически отключают подсветку знаковых объектов.

Среди них:

• монумент «Байтерек»

• «Астана Опера»

• Мечеть Әзірет Сұлтан

• Дворец Независимости

• стадион «Астана Арена»

• ледовый дворец «Алау»

• гостиница «Казахстан»

• КазНУ имени аль-Фараби и др.

Поддержать акцию максимально просто: 28 марта в 20:30 выключите свет и электроприборы на один час.