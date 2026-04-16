Совместные проекты Казахстана и Ирана приостановлены

Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов сообщил о заморозке ряда совместных проектов с Ираном. По его словам, это связано с текущей ситуацией в регионе, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

«На данный момент у нас с Ираном многие проекты заморожены в связи с тем, что страна находится в военном положении. В этой связи, я думаю, что наш бизнес и предприниматели сейчас находятся в состоянии ожидания», - отметил Исетов.

Какие проекты оказались под паузой

«У нас были поставки зерна, у нас были проекты по взаимному сотрудничеству, по обмену пищевой продукцией. Вот эти проекты я точно могу назвать, что скорее всего они сейчас находятся на паузе», - сообщил он.

По словам замминистра, Казахстан не несет больших потерь. Несмотря на приостановку проектов, влияние на экономику страны остается ограниченным, однако ситуация отражает текущие внешнеполитические риски и влияет на деловую активность.