Сегодня на глобальном Форуме по управлению Интернетом (Internet Governance Forum 2025) в Осло официально объявлено: Казахстан присоединился к международной инициативе 50-in-5, передает BAQ.KZ.

К слову, программа, поддерживаемая Фондом Билла и Мелинды Гейтс, ПРООН, ЮНИСЕФ и другими, помогает создавать удобные и человекоцентричные госуслуги через цифровую идентификацию, электронные платежи и платформы обмена данными.

Запущенная в 2023 году глобальная инициатива 50-in-5 набирает обороты, объединяя страны и организации по всему миру ради одной цели - сделать цифровую инфраструктуру доступной, эффективной и экономически оправданной. Благодаря обмену опытом, технологиями и лучшими практиками, участники проекта значительно снижают затраты на цифровизацию и ускоряют внедрение передовых решений. Яркие примеры - индийская система Aadhaar, обеспечивающая идентификацию более миллиарда человек, и бразильская Pix, кардинально изменившая систему безналичных платежей. Обе системы доказали, что качественная цифровая инфраструктура не просто облегчает доступ к госуслугам, но и становится двигателем экономического роста.

Казахстан, уже зарекомендовавший себя как активный участник цифровой трансформации, входит в эту инициативу с весомым заделом. Программа "Цифровой Казахстан", а также более 10,9 миллиона пользователей eGov Mobile говорят о готовности страны к новым вызовам и масштабным цифровым проектам. Присоединение к 50-in-5 не только открывает доступ к глобальным инновациям, но и укрепляет позиции Казахстана как регионального лидера в сфере цифровизации.

50-in-5 - это глобальное движение, цель которого - ускоренное внедрение цифровой общественной инфраструктуры (DPI) в 50 странах мира до 2028 года.

Отметим, присоединение к 50-in-5 - это важный шаг в сторону создания удобных, проактивных и человекоцентричных цифровых госуслуг.