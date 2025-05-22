Лекарства в Казахстане продолжат регистрировать по своим правилам до 2027 года
Регистрацию лекарств по старым правилам продлили до 2027 года.
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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял важное решение для фармацевтического рынка стран ЕАЭС: переход на единые требования по регистрации лекарственных средств официально отложен до 31 декабря 2027 года, передает BAQ.KZ.
Это означает, что производители лекарств в Казахстане и других странах ЕАЭС смогут ещё почти три года регистрировать новые препараты по национальным правилам, без обязательного соблюдения общего регламента союза. Кроме того, упрощённый подход сохранится и для внесения изменений в уже зарегистрированные лекарства - их также можно будет корректировать по старым порядкам.
Решение продиктовано необходимостью поддержать стабильность на фармацевтическом рынке, предотвратить перебои в поставках и возможный дефицит медикаментов. Такой шаг, как подчеркнули в ЕЭК, поможет обеспечить бесперебойное и устойчивое снабжение населения жизненно важными лекарствами в переходный период.
Продление сроков внесено в изменения к Решению Совета ЕЭК от 10 июня 2022 года №96. Новый порядок вступит в силу 24 мая 2025 года, но распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.
Ранее мы сообщали, как в Казахстане отслеживают путь лекарства.
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