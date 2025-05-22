Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял важное решение для фармацевтического рынка стран ЕАЭС: переход на единые требования по регистрации лекарственных средств официально отложен до 31 декабря 2027 года, передает BAQ.KZ.

Это означает, что производители лекарств в Казахстане и других странах ЕАЭС смогут ещё почти три года регистрировать новые препараты по национальным правилам, без обязательного соблюдения общего регламента союза. Кроме того, упрощённый подход сохранится и для внесения изменений в уже зарегистрированные лекарства - их также можно будет корректировать по старым порядкам.

Решение продиктовано необходимостью поддержать стабильность на фармацевтическом рынке, предотвратить перебои в поставках и возможный дефицит медикаментов. Такой шаг, как подчеркнули в ЕЭК, поможет обеспечить бесперебойное и устойчивое снабжение населения жизненно важными лекарствами в переходный период.

Продление сроков внесено в изменения к Решению Совета ЕЭК от 10 июня 2022 года №96. Новый порядок вступит в силу 24 мая 2025 года, но распространяется на все правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.

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