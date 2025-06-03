Министерство сельского хозяйства Казахстана приступило к обследованию приграничных территорий с Кыргызстаном для мониторинга и выявления очагов саранчи, передает BAQ.KZ.

Совместные мероприятия проводятся с участием специалистов двух стран, сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы на заседании Республиканского штаба по противодействию распространению саранчи.

По словам Кенжеханулы, основные очаги вредителей в настоящий момент сосредоточены на юге Кыргызстана, однако угрозы миграции насекомых в Казахстан пока не зафиксировано.

Ранее аналогичные обследования прошли на границе с Узбекистаном — очагов мароккской и других стадных саранчовых вредителей не обнаружено. Работы также продолжаются на участках границы с Россией: обследованы территории в Абайской и Северо-Казахстанской областях, распространения саранчи не выявлено. В ближайшее время мониторинг будет проведен в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

На приграничных участках с Китаем, по данным Минсельхоза, подтвержденных случаев распространения саранчи на текущий момент нет.

По состоянию на 2 июня обследовано более 6 млн гектаров, что составляет 35,6% от запланированного объема. Обработано 971,5 тыс. гектаров (46,3% от прогнозируемых 2,1 млн гектаров). Всего в борьбе с вредителями задействовано 443 единицы опрыскивающей техники, регионы обеспечены необходимыми ресурсами.

Вице-премьер, министр нацэкономики Серик Жумангарин поручил перебросить технику из регионов, где обработки завершены, в Актюбинскую и Костанайскую области — зоны с наибольшей вероятностью распространения саранчи.