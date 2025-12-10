Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов, выступая на международной конференции в Астане, заявил, что защита прав человека является центральным принципом любой современной Конституции. Он подчеркнул, что внимание к правам осуждённых свидетельствует о гуманистической направленности государственной политики Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Есть определённая символика в том, что в этот день мы обсуждаем вопросы уголовно-исполнительной системы. В любом современном государстве защита прав человека является центральным вопросом Конституции", – отметил Игорь Рогов.

По его словам, внимание к соблюдению прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы является важным индикатором гуманистической направленности государственной политики Казахстана. Он напомнил, что гуманистические принципы всегда были характерны и для казахского обычного права.

"В казахском уголовном обычном праве не было смертной казни и жестоких мер. Основным наказанием считались штрафы. Сохранить такие традиции сегодня непросто – в условиях роста преступности, экстремизма, терроризма и глобальных конфликтов", – сказал он.

Рогов подчеркнул, что современное международное правозащитное движение сформировалось как реакция на ужасы Второй мировой войны, и Казахстан, следуя этим принципам, стремится сочетать неизбежный карательный аспект наказания с гуманизмом.

"С одной стороны, места лишения свободы не должны быть курортом. С другой – они не должны превращаться в место пыток. Все усилия государственных органов и общественных объединений направлены на поиск этого баланса", – заявил он.

Отдельно Игорь Рогов отметил роль научного сообщества – криминологов, юристов, социологов и политологов – в разработке и обосновании реформ УИС. Он напомнил, что многие современные подходы, включая электронный мониторинг и пересмотр понятия "ограничение свободы", впервые начали обсуждаться в Казахстане ещё в начале 1990-х. При этом он призвал не затягивать внедрение научно обоснованных методик.

"Давайте глубоко изучать эти проблемы, но одновременно не откладывать реализацию тех предложений, которые вырабатываются на таких площадках, как сегодняшняя конференция", – подытожил спикер.

Завершая выступление, Игорь Рогов пожелал участникам плодотворной работы и поздравил присутствующих с Днём прав человека.