Глава государства принял Председателя Группы подразделений финансовых разведок "Эгмонт" Эльжбету Франков-Яскевич, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость Группы "Эгмонт" в качестве ключевой международной платформы, способствующей укреплению глобальной финансовой безопасности и эффективному возврату активов.

Глава государства подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему совершенствованию национальной "антиотмывочной" системы в соответствии с международными стандартами.

Президент подчеркнул, что для обеспечения верховенства закона и укрепления общественной безопасности принята концепция "Закон и Порядок".

Эльжбета Франков-Яскевич высоко оценила реформы, проводимые в Казахстане, и отметила их эффективность.