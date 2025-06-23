Казахстан расширяет международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег
Касым-Жомарт Токаев отметил эффективность реформ и внедрение принципов "Закона и Порядка".
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Глава государства принял Председателя Группы подразделений финансовых разведок "Эгмонт" Эльжбету Франков-Яскевич, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость Группы "Эгмонт" в качестве ключевой международной платформы, способствующей укреплению глобальной финансовой безопасности и эффективному возврату активов.
Глава государства подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему совершенствованию национальной "антиотмывочной" системы в соответствии с международными стандартами.
Президент подчеркнул, что для обеспечения верховенства закона и укрепления общественной безопасности принята концепция "Закон и Порядок".
Эльжбета Франков-Яскевич высоко оценила реформы, проводимые в Казахстане, и отметила их эффективность.
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