Состоялась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюном, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Казахстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Глава государства напомнил о предыдущей встрече с президентом АБИИ Цзинь Лицюном в городе Сиане в мае 2023 года. По мнению Касым-Жомарта Токаева, с того момента взаимодействие вышло на новый уровень развития, особенно в таких ключевых сферах, как транспорт, энергетика и здравоохранение.

Президент Казахстана отметил, что наша страна готова стать региональной платформой для расширения деятельности Банка, в частности, в продвижении проектов по развитию "зеленых" и интеллектуальных технологий.

На сегодняшний день АБИИ уже поддержал ряд стратегически значимых проектов в Казахстане на общую сумму свыше 2 млрд долларов, в том числе строительство крупной ветроэлектростанции в Жамбылской области, участка автомобильной дороги Жезказган – Караганда, а также многопрофильной больницы в Кокшетау.