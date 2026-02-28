Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Казахстане Даце Рутка, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений и расширения взаимодействия в агропромышленном комплексе.

По итогам 2025 года товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Латвией составил 51,4 млн долларов США. Основу казахстанского экспорта сформировали семена рапса, жмыхи, пшеница, хлопковое волокно, зерновые и масличные культуры.

«Латвия является нашим давним партнером. Мы заинтересованы в расширении взаимной торговли и диверсификации экспортных поставок на латвийский рынок. Казахстан обладает значительным потенциалом по производству меда, растительных масел, мяса, молочной продукции и продукции аквакультуры. Наш агросектор демонстрирует устойчивый рост: в 2025 году объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,9% и достиг порядка 20 млрд долларов США. Уже второй год подряд мы собираем около 27 млн тонн зерна. С каждым годом увеличиваются объемы экспорта зерновых и мы готовы наращивать поставки», — отметил Айдарбек Сапаров.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам логистики.

Латвия рассматривается как стратегический партнер в сфере хранения и перевалки зерна и масличных культур с выходом на рынки ЕС и Северной Европы. Балтийское направление становится ключевым элементом диверсификации экспортных маршрутов Казахстана.

В 2025 году через порты стран Балтии экспортировано 802 тыс. тонн зерна, из которых 441,2 тыс. тонн — через латвийские порты Рижский свободный порт и Лиепайский порт. Продкорпорация отгрузила через порт Лиепая более 58 тыс. тонн пшеницы в Марокко.

В свою очередь Даце Рутка обозначила приоритетные направления сотрудничества, представляющие интерес для латвийской стороны. В их числе развитие аквакультуры, переработка сельхозпродукции, ветеринарная медицина, обмен опытом, создание совместных предприятий, а также взаимодействие в сфере сельскохозяйственной науки и селекции.