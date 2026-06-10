Казахстан развивает туризм: За год Казахстан посетили 15,7 млн иностранных граждан

В своем Послании Глава государства отметил важность дальнейшего повышения качества туристических объектов, раскрытия потенциала перспективных направлений и закрепления комплексного развития туристической инфраструктуры в числе постоянных приоритетов местных исполнительных органов. При этом на центральном уровне особое внимание должно быть уделено привлечению международных туристов, совершенствованию законодательства.

Туристическая отрасль Казахстана на сегодня демонстрирует устойчивый рост и укрепляет свои позиции, в том числе как одного из ключевых направлений регионального развития. Увеличение туристических потоков, рекордный объем инвестиций, активное строительство инфраструктуры и расширение гостиничной базы формируют новую модель развития отрасли, ориентированную на долгосрочный экономический эффект.

По итогам 2025 года туристическая отрасль Казахстана продемонстрировала устойчивый рост. Гостиницы и другие объекты размещения приняли более 10 млн гостей, включая 8,7 млн внутренних туристов – на 700 тыс. больше, чем годом ранее.

Положительная динамика сохраняется и во въездном туризме. Всего за год Казахстан посетили 15,7 млн иностранных граждан, из которых 11,1 млн прибыли с туристическими целями.

На фоне роста турпотока увеличивается и экономическая отдача отрасли: совокупный доход объектов размещения достиг 350,6 млрд тенге, а объем инвестиций в сферу туризма превысил 1,3 трлн тенге.

Рост туристической отрасли прослеживается сразу по ключевым направлениям: увеличивается турпоток, расширяется инфраструктура размещения и растет инвестиционная активность.

В 2025 году количество объектов размещения в Казахстане достигло 4 482 единиц, а их совокупная вместимость превысила 232 тыс. койко-мест. По сравнению с предыдущим годом инфраструктура отрасли увеличилась на 179 объектов и более чем на 7 тыс. мест.

Поступательное развитие подтверждается и долгосрочной динамикой. За последние 15 лет число гостей, воспользовавшихся услугами объектов размещения, выросло более чем в четыре раза – с 2,3 млн до 9,1 млн человек. Количество иностранных туристов увеличилось более чем вдвое – с 513 тыс. до 1,3 млн человек, а объем ежегодных инвестиций в отрасль вырос почти в семь раз – со 144 млрд до 975 млрд тенге.

Отдельным индикатором развития являются потребительские расходы туристов. В 2025 году было совершено почти 11,8 млн туристских поездок, из которых более 10,2 млн пришлись на внутренний туризм. Совокупные расходы туристов составили 1,1 трлн тенге, что подтверждает значимый мультипликативный эффект для смежных отраслей – транспорта, общественного питания, торговли и услуг.