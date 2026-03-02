Казахстан готовится к резкому росту добычи угля, чтобы обеспечить новые энергетические проекты и сохранить энергетическую безопасность. Как сообщил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров на совещании с крупнейшими угледобывающими компаниями, к 2032 году дополнительная потребность в энергетическом угле превысит 19 млн тонн ежегодно, передает BAQ.kz.

Для этого уже разрабатывается Национальный проект по развитию угольной генерации, который закрепит уголь как стратегический ресурс страны. Напомним, общие запасы угля в Казахстане превышают 33 млрд тонн.

Крупнейшие предприятия уже объявили о масштабном расширении. Так, «Богатырь Комир» планирует увеличить добычу с 42,7 млн тонн в 2024 году до 56,5 млн тонн к 2032 году, вложив в модернизацию и новую технику около 360 млрд тенге. В свою очередь, «Шубарколь Комир» намерен довести добычу до 16,1 млн тонн к 2026 году и инвестировать 95,5 млрд тенге в обновление оборудования, цифровые технологии и роботизированную технику.

Власти также планируют модернизировать железнодорожную инфраструктуру и расширить парк полувагонов, чтобы обеспечить бесперебойную доставку топлива. В Министерстве энергетики подчеркивают, что эти меры позволят полностью покрыть будущий спрос и укрепить энергетическую независимость страны на фоне роста экономики.