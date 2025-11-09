12 ноября 2025 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев совершит первый государственный визит в Российскую Федерацию. Это событие рассматривается как важный этап в развитии двусторонних отношений и подтверждение курса на укрепление стратегического партнёрства, союзничества и добрососедства между двумя странами.

По мнению заместителя председателя правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Манарбека Кабазиева, предстоящий визит имеет особое значение в свете усиливающейся мировой турбулентности — как в политической, так и в экономической сферах. Подробнее об этом в обзорном материале BAQ.KZ.

"На фоне глобальных геополитических изменений Казахстан и Россия, как ближайшие соседи и союзники, объективно заинтересованы в сохранении устойчивых каналов взаимодействия. Этот визит демонстрирует прагматичный и сбалансированный подход Казахстана к выстраиванию внешнеполитических приоритетов, основанных на многовекторности, взаимном уважении и равноправном партнёрстве", — отметил эксперт.

По его словам, на фоне мировой фрагментации и санкционного давления Казахстан последовательно отстаивает принципы независимой внешней политики, ориентированной на сохранение устойчивости и конструктивного взаимодействия.

"Особенность визита в том, что он не просто символизирует дипломатическую активность, а отражает стремление двух стран адаптировать свои отношения к новым экономическим и политическим реалиям", — подчеркнул Кабазиев.

Он добавил, что несмотря на внешние вызовы, Казахстан и Россия демонстрируют высокий уровень доверия, диалога и взаимопонимания, что создаёт прочную основу для долгосрочного сотрудничества.

Прогнозы и ключевые направления сотрудничества

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, подписание ряда двусторонних документов, а также участие глав государств в пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Уральске на тему "Рабочие профессии – драйвер роста экономики".

Как отметил Манарбек Кабазиев, визит станет значимой площадкой для обсуждения ключевых направлений политического, экономического и гуманитарного взаимодействия, а также для обмена мнениями по актуальным вопросам региональной и мировой повестки.

"Ожидается, что особое внимание будет уделено практическим вопросам: реализации совместных промышленных проектов, развитию трансграничной логистики, укреплению энергетической кооперации, взаимодействию в агропромышленном комплексе, инвестициям и цифровым технологиям", — пояснил он.

Россия остаётся одним из ключевых торговых партнёров Казахстана. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 28,1 млрд долларов, что на 4% больше, чем в предыдущем году. За последние двадцать лет объём взаимной торговли увеличился более чем втрое. Главами государств поставлена задача — довести этот показатель до 30 млрд долларов.

Кабазиев подчеркнул, что промышленная кооперация остаётся одним из приоритетных направлений. Казахстан предлагает своим партнёрам развитую инфраструктуру, индустриальные зоны и квалифицированные кадры, что способствует созданию новых производств и внедрению передовых технологий.

Энергетика и агропромышленный потенциал

Энергетика традиционно является ключевой сферой взаимодействия двух стран. Сотрудничество охватывает добычу, переработку и транспортировку энергоресурсов, развитие электроэнергетики и повышение эффективности энергетических систем.

"Большие перспективы открываются в сфере мирного использования атомной энергии, модернизации энергетических мощностей и газовой инфраструктуры. Важно, что стороны стремятся не просто поддерживать существующие направления, а искать новые точки роста и технологического обновления", — отметил Кабазиев.

Он добавил, что в структуре торговли значительное место занимают урановая и металлургическая продукция, энергоносители и сырьевые материалы, что отражает взаимодополняемость экономик и устойчивость энергетического партнёрства.

Не менее перспективным направлением является агропромышленное сотрудничество. Россия и Казахстан входят в число ведущих мировых производителей зерна, и сейчас обсуждается создание совместных кластеров глубокой переработки сельхозпродукции.

"Это позволит нам уйти от сырьевой модели и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, активно развивается направление агротехнологических стартапов, внедрение технологий точного земледелия и создание современных агрологистических центров", — уточнил эксперт.

Транспортно-логистическая интеграция

Отдельное внимание в ходе визита будет уделено развитию транспортных коридоров. Казахстан и Россия являются ключевыми звеньями евразийской логистики и активно сотрудничают по направлениям "Север – Юг" и "Западная Европа – Западный Китай".

"Повышение транспортной связности — стратегическая цель обеих стран. За последние годы железнодорожный транзит российских грузов через Казахстан увеличился на четверть, а в обратном направлении — почти на 50%. Это яркое подтверждение того, что транзитный потенциал наших стран продолжает расти", — подчеркнул Кабазиев.

По итогам визита ожидается подписание Декларации о переходе казахстанско-российских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества, а также ряда межправительственных соглашений, охватывающих экономику, энергетику, транспорт и санитарно-эпидемиологическое взаимодействие.

Рабочие вопросы: конструктивный диалог вместо противоречий

Как отметил Манарбек Кабазиев, между соседними государствами с протяжённой границей всегда сохраняются рабочие темы, требующие постоянного внимания. Это вопросы приграничной инфраструктуры, транспортного транзита, совместного использования водных ресурсов, а также отдельные технические и таможенные барьеры в рамках ЕАЭС.

"Подобные вопросы естественны для стран с активным взаимодействием. Важно, что они решаются в партнёрском духе, через диалог и межправительственные комиссии. Казахстан и Россия обладают большим опытом урегулирования подобных ситуаций без политизации и в духе взаимопонимания", — подчеркнул эксперт.

По его словам, сам факт регулярных встреч на высшем уровне подтверждает высокий уровень доверия и готовность обеих сторон совместно искать взаимовыгодные решения.

Итоги и значение визита

Предстоящий визит Президента К.К. Токаева в Россию станет не просто дипломатическим событием, а важным шагом к обновлению формата стратегического партнёрства. В условиях мировой неопределённости Казахстан и Россия демонстрируют способность выстраивать устойчивые и прагматичные отношения, направленные на развитие, инновации и стабильность.