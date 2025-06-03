В Министерстве здравоохранения Казахстана ожидают значительную экономию бюджета благодаря оптимизации процессов закупок и логистики медицинских товаров, передает BAQ.KZ. С начала 2025 года все медорганизации страны самостоятельно закупают лекарства и медизделия через электронную платформу Минфина. По данным ведомства, к системе уже подключились около 800 учреждений, а сумма заключённых контрактов приблизилась к 120 миллиардам тенге.

Как сообщил вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев на пресс-конференции в СЦК, нововведения затронули и логистику: теперь хранение и транспортировка медикаментов будут закупаться как отдельные лоты. Это позволит избежать избыточных расходов и повысить прозрачность процессов. По предварительным оценкам, только за счёт разделения логистических услуг удастся сэкономить порядка 1 миллиарда тенге.

Также в Минздраве анонсировали внедрение параллельных методик закупа, что должно существенно ускорить поставки лекарств и медицинских изделий в учреждения здравоохранения.