Казахстан снижает зависимость от трансграничных рек
Улучшено водоснабжение на 74,5 тыс. га в рамках проекта по реконструкции ирригационных систем.
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Вторая фаза проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем позволила улучшить водоснабжение на 74,5 тыс. га земель в четырех южных регионах Казахстана: Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, передает BAQ.KZ.
Благодаря реализации проекта потери воды на ирригационных сетях сократились до 193 млн кубометров в год. Всего в проект включены 11 объектов.
На сегодня:
- В Жамбылской области сданы в эксплуатацию два объекта, обеспечивающих водой 10 тыс. га посевных площадей;
- В Кызылординской области завершены строительно-монтажные работы на объекте, обеспечивающем 15,1 тыс. га. Сейчас идут работы по его вводу в эксплуатацию;
- Продолжаются строительные работы на 8 оставшихся объектах.
По состоянию на июнь 2025 года в рамках проекта реконструировано:
- 3064,88 км каналов (88,3%);
- 1280,87 км коллекторов (80,4%);
- 26 593 гидротехнических сооружений (81,6%);
- Построено 426 наблюдательных скважин (92,4%);
- Пробурено 222 скважины вертикального дренажа (100%).
- Проект планируется полностью завершить до конца 2025 года.
"Полная реализация проекта создаст гидромелиоративные условия для сокращения потерь поливной воды до 360 млн кубометров в год, снижения зависимости от трансграничных рек и повышения эффективности каналов на 40–70%. Будет улучшено водоснабжение на 105 тыс. га земель и их состояние, а для местных жителей будут созданы до 20 тыс. постоянных рабочих мест", — сообщил заместитель председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.
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