Вторая фаза проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем позволила улучшить водоснабжение на 74,5 тыс. га земель в четырех южных регионах Казахстана: Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, передает BAQ.KZ.

Благодаря реализации проекта потери воды на ирригационных сетях сократились до 193 млн кубометров в год. Всего в проект включены 11 объектов.

На сегодня:

В Жамбылской области сданы в эксплуатацию два объекта, обеспечивающих водой 10 тыс. га посевных площадей;

В Кызылординской области завершены строительно-монтажные работы на объекте, обеспечивающем 15,1 тыс. га. Сейчас идут работы по его вводу в эксплуатацию;

Продолжаются строительные работы на 8 оставшихся объектах.

По состоянию на июнь 2025 года в рамках проекта реконструировано:

3064,88 км каналов (88,3%);

1280,87 км коллекторов (80,4%);

26 593 гидротехнических сооружений (81,6%);

Построено 426 наблюдательных скважин (92,4%);

Пробурено 222 скважины вертикального дренажа (100%).

Проект планируется полностью завершить до конца 2025 года.