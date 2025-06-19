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Казахстан снижает зависимость от трансграничных рек

Улучшено водоснабжение на 74,5 тыс. га в рамках проекта по реконструкции ирригационных систем.

Сегодня, 14:38
АВТОР
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Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Сегодня, 14:38
Сегодня, 14:38
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Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Вторая фаза проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем позволила улучшить водоснабжение на 74,5 тыс. га земель в четырех южных регионах Казахстана: Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, передает BAQ.KZ.

Благодаря реализации проекта потери воды на ирригационных сетях сократились до 193 млн кубометров в год. Всего в проект включены 11 объектов.

На сегодня:

  • В Жамбылской области сданы в эксплуатацию два объекта, обеспечивающих водой 10 тыс. га посевных площадей;
  • В Кызылординской области завершены строительно-монтажные работы на объекте, обеспечивающем 15,1 тыс. га. Сейчас идут работы по его вводу в эксплуатацию;
  • Продолжаются строительные работы на 8 оставшихся объектах.

По состоянию на июнь 2025 года в рамках проекта реконструировано:

  • 3064,88 км каналов (88,3%);
  • 1280,87 км коллекторов (80,4%);
  • 26 593 гидротехнических сооружений (81,6%);
  • Построено 426 наблюдательных скважин (92,4%);
  • Пробурено 222 скважины вертикального дренажа (100%).
  • Проект планируется полностью завершить до конца 2025 года.

"Полная реализация проекта создаст гидромелиоративные условия для сокращения потерь поливной воды до 360 млн кубометров в год, снижения зависимости от трансграничных рек и повышения эффективности каналов на 40–70%. Будет улучшено водоснабжение на 105 тыс. га земель и их состояние, а для местных жителей будут созданы до 20 тыс. постоянных рабочих мест", — сообщил заместитель председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Нурбек Сериков.

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