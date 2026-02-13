В 2025 году валовый сбор хлопка в Казахстане достиг 465,9 тыс. тонн — максимального показателя с 2004 года. По сравнению с 2024 годом урожай вырос почти на 55%, передает BAQ.KZ.

По данным Бюро нацстатистики, объемы вернулись к уровню начала 2000-х: с 2004 по 2007 год ежегодно собирали более 430 тыс. тонн, после чего показатели падали и колебались в диапазоне от 239,8 до 396,7 тыс. тонн. Среднее значение за период 2008–2024 годов составило 320,5 тыс. тонн.

Рекордный урожай связывают с запуском китайским холдингом Xinjiang Lihua инвестиционного проекта в Туркестанской области. В 2025 году компании выделили 50 тыс. га под посевы хлопка. Всего в регионе выращивается 145,6 тыс. га культуры. Холдинг со штаб-квартирой в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая входит в топ-55 крупнейших сельхозпредприятий страны и сотрудничает с брендами Louis Vuitton и Gucci.

Xinjiang Lihua рассматривает Казахстан как ключевую площадку для развития производства с экспортным потенциалом и планировала начать выпуск готовой продукции уже в октябре 2025 года.

При этом официальная статистика пока не фиксирует заметного роста выпуска текстильной продукции или одежды, за исключением чесаного хлопка — его производство выросло на 53,8%, до 116,1 тыс. тонн. Основная часть урожая традиционно идет на экспорт в виде нечесаных волокон, объемы которых за 11 месяцев 2025 года снизились на 27,8%, до 57,1 тыс. тонн. Казахстан по-прежнему почти не обеспечивает себя одеждой: импорт значительно превышает отечественное производство.