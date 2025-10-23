Казахстан совместно с китайской компанией внедряют цифровые технологии в системах ЖКХ
Вице-министр Жаннат Дубирова встретилась с China Telecom.
Вице-министр промышленности и строительства Жаннат Дубирова встретилась с вице-президентом China Telecom Sun Feng в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, передаёт BAQ.KZ.
Цель встречи – поиск путей и апробация передовых технологий управления концепцией "умный город" и их практическое применение на территории Казахстана.
Стороны договорились о совместной работе по обмену опытом, а также по внедрению современных телекоммуникационных решений в процесс модернизации и строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства. Часть из них уже аппробируется China Telecom совместно с АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства".
Особое внимание будет уделено эффективному использованию цифровых технологий в системах водоснабжения, управлении городской инфраструктурой и создании комфортной и безопасной среды для проживания граждан.
Для обеспечения высокого уровня цифровизации отрасли ЖКХ и удовлетворения потребностей рынка China Telecom рассматривает возможность строительства ЦОД на территории Казахстана. Со своей стороны МПС обеспечит помощь в выборе площадки, обеспеченности необходимыми коммуникациями и согласовании технических требований.
