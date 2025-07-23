Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по развитию авиационной отрасли и созданию национального грузового авиаперевозчика в рамках поручений Президента, передает BAQ.KZ.

По данным Минтранса, за полгода казахстанские авиакомпании перевезли 7,2 млн пассажиров (+6% к прошлому году). Обслужено 14,4 млн пассажиров в аэропортах. Выполняются рейсы по 61 внутреннему маршруту. До 2030 года планируется увеличить авиапарк до 221 самолета, привлечь $2,9 млрд инвестиций, открыть новые аэропорты и обновить инфраструктуру.

На совещании акцент сделан на запуск грузовой авиакомпании. По словам главы ФНБ "Самұрық-Қазына" Нурлана Жакупова, проект начнётся с аренды трёх самолётов. Первый рейс ожидается в начале 2026 года. Казахстан рассчитывает усилить позиции в международной логистике: сегодня 15% глобальных грузов проходят через его воздушное пространство.

Бектенов поручил ускорить все подготовительные процессы: