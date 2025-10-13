В столице Казахстана, Астане, впервые проходит международная научно-практическая конференция, посвящённая вопросам медицинского туризма, фармацевтической индустрии и внедрению инновационных технологий в здравоохранение, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

В мероприятии принимают участие более 500 человек, включая представителей 30 дипломатических миссий, международных организаций, ведущих медицинских экспертов и байеров из 13 стран — от Индии и ОАЭ до Германии и Великобритании.

Открывая конференцию, министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова напомнила, что развитие медицинского туризма определено Президентом как ключевой приоритет государственной политики, обозначенный в Послании от 8 сентября 2025 года. По её словам, ещё несколько лет назад Казахстан только начинал говорить о возможностях в этой сфере, а сегодня страна уже уверенно заявляет о себе как о новом центре медицинского туризма на карте мира. За последние пять лет поток медицинских туристов увеличился более чем в пять раз. Особенно стремительный рост интереса зафиксирован со стороны Индии, Китая и Турции.

Казахстан предлагает качественные медицинские услуги по доступной цене и активно внедряет передовые технологии. В стране уже доступны десятки видов высокотехнологичной медицинской помощи, включая протонную и гамма-терапию, робот-ассистированные операции, нейромодуляцию и инновационные методы трансплантации. Национальная кардиохирургическая служба входит в число тридцати лучших в мире. В клиниках страны успешно проведены десятки трансплантаций сердца и лёгких, сотни имплантаций устройств искусственного левого желудочка, а также уникальные операции по установке полностью искусственного сердца с последующей пересадкой.

Развитие интервенционной медицины тоже впечатляет: за последние 10 лет количество таких вмешательств увеличилось в три раза, а с 2012 года число операций на открытом сердце выросло вдвое. Параллельно снизилась и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — в три раза. Казахстан активно использует роботизированные технологии, например, при эндопротезировании. Уже создана система, позволяющая моделировать 3D-изображение сустава и персонализировать операцию. Только за 2024 год в стране было выполнено около 18 тысяч таких вмешательств.

Трансплантология также продолжает развиваться: ежегодно в Казахстане проводится до 260 операций по пересадке почек, печени и сердца. Девять казахстанских клиник уже получили международную аккредитацию JCI, а национальная система оценки качества медицинских услуг полностью соответствует международным стандартам.

Особое внимание уделяется поддержке материнства и детства. За четыре года в рамках государственной программы было проведено 20 тысяч процедур ЭКО. Казахстан стал первой страной в регионе, внедрившей фетальную хирургию, и ежегодно выполняет около двух тысяч операций по коррекции врождённых аномалий у новорождённых. В онкологической помощи внедряются интеллектуальные системы на базе искусственного интеллекта, позволяющие точно диагностировать и адаптировать лечение под каждого пациента.

Министр подчеркнула, что достигнутые результаты — это не просто отражение усилий системы здравоохранения, а показатель стратегического курса государства. Казахстан уверенно укрепляет свои позиции на глобальной медицинской арене, формируя новые стандарты и задавая тренды в Евразийском регионе.