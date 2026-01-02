В Казахстане начата работа Единой межведомственной радиосети Государственной системы гражданской защиты, что делает республику первой страной в СНГ, реализовавшей проект по созданию общенациональной УКВ-радиосети, передает BAQ.KZ.

Новая система предназначена для устойчивой и оперативной связи между подразделениями экстренных и государственных служб по всей территории страны, в том числе при ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведении межрегиональных операций.

До недавнего времени из-за большой протяжённости территории Казахстана УКВ-радиосвязь формировалась в регионах автономно. Использовались разные технические решения, отсутствовал единый стандарт, а возможности межрегионального взаимодействия были ограничены. Это существенно снижало эффективность управления силами гражданской защиты, особенно в условиях ЧС.

Внедрение единой межведомственной радиосети позволило унифицировать стандарты связи, повысить оперативность координации и обеспечить стабильный обмен информацией между всеми задействованными службами. Ожидается, что запуск системы значительно усилит готовность страны к реагированию на чрезвычайные ситуации и повысит уровень безопасности населения.